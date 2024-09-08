المعازيم اتصدموا.. حفل زفاف يتحول لكارثة.. لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

انتشر مقطع فيديو مُتداول على موقع "إكس"، "تويتر" سابقا لـ ثور يقتحم حفل زفاف فجأة بإحدى القرى اليمنية.

وفي الفيديو يمكنك رؤية لحظة هجوم ثور على مجموعة من الأشخاص خلال حفل زفاف، ما ثار الذعر والهلع بين الحضور، حيث حاولوا الفرار يمينا ويسارا من الثور الغاضب.

وفي المقطع ظهر الثور منزعجا من الضوضاء والصخب المرافقين لحفل الزفاف، خاصة أصوات الطبول وإطلاق النار، والتي تعتبر من تقاليد الاحتفال بالزواج.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهد تفاعلا كبيرا وتعليقات متنوعة، وجاءت أبرزها: "خرج العريس وأهل القرية يستقلبوا المعازيم فتقدمهم ثور وقام بالواجب"، و"ماشاء الله الثور سمين"، و"حفل زفاف تحول لـ حلبة مصارعة".

وتفاعل آخرون مع المقطع بسخرية: "أهم حاجة أن الغناء لم يتوقف".

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