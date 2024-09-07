20 صورة ومعلومات عن هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أكرم توفيق، عن زواجه للمرة الثانية، بصورة نشرها عبر حسابه بمنصة انستجرام.

ونشر أكرم صباح اليوم صورة رفقة زوجته بطريقة Story انستجرام وهو يستمتع بعطلته، معلقا: "زوجتي".

اللاعب صاحب الـ 26 عاما كان قد تزوّج للمرة الأولى في عام 2020 ورُزق من هذه الزيجة بنجله الوحيد.

لكن ماذا نعرف عن زوجة أكرم توفيق الثانية؟

اسمها هدير أبو نار من مدينة طنطا

تشتهر باسم نفرتيتي

تعرف نفسها عبر حسابها على "فيسبوك" كصانعة محتوى

درست في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية في جامعة طنطا

تقيم في دولتي مصر وقطر

شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، منها مسلسل "دايما عامر"، و"الكبير أوي" الجزء السادس.

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