وظائف شاغرة لدى شركة ترشيد

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة ترشيد

وبيّنت شركة ترشيد، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي عمليات الموارد البشرية.

– محلل إدارة علاقات الموردين.

– مهندس المشاريع الفنية.

– رئيس التخطيط والأداء المؤسسي.

– رئيس التدقيق الداخلي.

– أخصائي أول المشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ترشيد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)