شكرا لقرائتكم 32 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول جودة البرامج.

– أخصائي منصة بناء القدرات.

– سكرتير.

– أخصائي هندسة الحوسبة السحابية.

– مسؤول هندسة الحوسبة السحابية.

– مسؤول إطلاق خدمات الحوسبة السحابية.

– أخصائي استمرارية أعمال الحوسبة السحابية.

– أخصائي أول تخطيط أعمال الحوسبة السحابية.

– أخصائي تخطيط أعمال الحوسبة السحابية.

– مسؤول تخطيط أعمال الحوسبة السحابية.

– أخصائي أول تميز خدمات الحوسبة السحابية.

– أخصائي تميز خدمات الحوسبة السحابية.

– مسؤول الخدمات الاحترافية للحوسبة السحابة.

– أخصائي أول تصميم خدمات الحوسبة السحابية.

– أخصائي أول تجربة واجهات المستخدم للحوسبة السحابية.

– أخصائي أول الأتمتة والتكامل للحوسبة السحابية.

– أخصائي الأتمتة والتكامل للحوسبة السحابية.

– مسؤول الأتمتة والتكامل للحوسبة السحابية.

– مسؤول برمجيات الحوسبة السحابية.

– أخصائي برمجيات الحوسبة السحابية.

– أخصائي أول برمجيات الحوسبة السحابية.

– أخصائي أول تشغيل منصات الحوسبة السحابية.

– أخصائي أول تشغيل أنظمة الحوسبة السحابية.

– مسؤول تشغيل البنية التحتية للحوسبة السحابية.

– أخصائي تشغيل البنية التحتية للحوسبة السحابية.

– أخصائي تشغيل حزم الحوسبة السحابية.

– أخصائي أول الهوية والصلاحية للحوسبة السحابية.

– أخصائي أول أمن البنية التحتية للحوسبة السحابية.

– أخصائي أول هندسة أمن الحوسبة السحابية.

– أخصائي تصميم الهيكلة الأمنية لتطبيقات الحوسبة السحابية.

– مسؤول تشغيل شبكات الحوسبة السحابية.

– مساعد إداري.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)