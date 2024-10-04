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شكرا لقرائتكم صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن صندوق التنمية العقارية (صندوق حكومي) عن فتح باب التقديم لشغل وظائف شاغرة في المقر الرئيسي بمدينة الرياض لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف صندوق التنمية العقارية
– أخصائي إدارة المشاريع (Specialist, Project Management)
– أخصائي أول الاستراتيجية (Senior Specialist, Strategy)
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التخصصات المطلوبة:
– الإدارة والتنظيم
– أو ما يعادله
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصص المطلوب.
– توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
طريقة التقديم على الوظائف:
التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: “اضغط هنا“.