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نشرة السومرية.. حادثة الرميلة وجدل العفو العام وفساد المشاريع بالديوانية

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نشرة السومرية.. حادثة الرميلة وجدل العفو العام وفساد المشاريع بالديوانية

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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