انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. حادثة الرميلة وجدل العفو العام وفساد المشاريع بالديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # حشود الزائرين تواصل السير لاحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام.. واستنفار امني وخدمي على طول الطرق# شرط عدم شمول الارهابيين والفاسدين.. الحسيني يكشف عن وجود اغلبية نيابية تؤيد تمرير قانون العفو العام

# حكومة الديوانية تكشف عن استحواذ فصيل مسلح على مشاريع بالمليارات، وتستعد لتحويل ملف الشركة الاسبانية الى النزاهة

# اخماد حريق هائل في حقل الرميلة.. ونفط البصرة تؤكد: الحريق اندلع بخزان كان خاضعا للصيانة لمدة سنة

