انت الان تتابع خبر الاعرجي يؤكد على أهمية سحب الدول لرعاياها من مخيم الهول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، ‘ن "الأعرجي استقبل، اليوم، السفير الأسترالي في بغداد، غلين مايلز، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يسهم في تطوير التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات".وبحسب البيان، أعرب الأعرجي، عن "ترحيب العراق بالاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة بعد 15 شهرا من حرب الإبادة والتجويع"، مؤكدا على "أهمية الالتزام بالاتفاق وعدم خرقه والإسراع بإدخال مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لأهالي غزة".

وتابع البيان، أن "اللقاء شهد بحث ملف مخيم الهول والتأكيد على أهمية سحب الدول لرعاياها من المخيم، وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة والعالم".