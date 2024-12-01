انت الان تتابع خبر السيد الحكيم: كركوك عراق مصغر والنجاح فيها نجاح في عموم العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسيد الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "التقى السيد عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية أمير قبيلة النعيم الشيخ سفيان النعيمي، وبحث معه تطورات الواقع السياسي في البلاد والوضع الأمني والاجتماعي في محافظة كركوك حاضرة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حولها، فيما بين سماحته أهمية العشائر العراقية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز المجتمع العراقي".واكد السيد الحكيم، على "أهمية النجاح في كركوك، مجددا القول إن كركوك عراق مصغر والنجاح فيها نجاح في كل العراق، كما دعا لتطمين الجميع والتركيز على تقديم الخدمات وتوفير فرص الإعمار والتنمية".

وأشار الى "ضرورة الاهتمام بالأقضية والنوحي، وأهمية دعم الحكومات المحلية ومنحها صلاحياتها الدستورية لتتمكن من تنفيذ ما وعدت به قبل تشكيلها".

وشدد السيد الحكيم على "استثمار إمكانات المحافظة الزراعية والصناعية والسياحية، مشيرا إلى أن كركوك حاضرة في قصة نجاح الزراعة والاكتفاء الذاتي من الحبوب، داعيا لدعم الفلاحين بالبذور والمكننة ومنظومات الري الحديثة".

