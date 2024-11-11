انت الان تتابع خبر المجلس الأعلى يبحث مع سفير النمسا التوتر الذي تشهده المنطقة والعالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان تابعته الخليج 365، ان الشيخ حمودي أكد، ان "ماشهدته هولندا مؤخرا يوجب على دول أوروبا أن لا تتعامل مع شعوبها إنطلاقا من خلفية سياسية مرتبطة باتهامات مسبّقة مثل معاداة السامية، بل وفقا للقانون ووقائع الحدث نفسه، كي لا تفقد استقرارها الداخلي".وأضاف: "مواقف النمسا تجاه غزة اوجدت انطباعا شعبيا عراقيا جيدا، وهذا يفتح أمامها مزيدا من فرص التعاون وتنمية المصالح، وتوسيع التبادل الاقتصادي".

وأشار حمودي الى انه "نأمل تعزيز الديبلوماسية الشعبية، بلجنة صداقة برلمانية وشعبية، وتبادل ثقافي وتعاون بين الجامعات، والقطاع الصحي، خاصة في ظل توقيع اتفاقية نقل جوي مباشر بين البلدين، وتنفيذ مشاريع إروائية مهمة".

من جانبه اكّد السفير النمساوي اندريا ناسي ان "النمسا هي اول دولة ضمن التحالف الدولي التزمت بالانتقال في علاقاتها مع العراق إلى علاقات ثنائية، كما جاء في البرنامج الحكومي".

