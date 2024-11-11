انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد مُضي العراق في إرسال مواد الإغاثة والمساعدات للشعب اللبناني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهد اللقاء استعراض آخر التطورات في مجريات العدوان الصهيوني المستمر على لبنان وغزّة، والجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب، ومنع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد للسومرية نيوز.وجدد السوداني لميقاتي تضامن العراق الكامل مع لبنان وشعبه الشقيق، ووقوفه إلى جانب كل الجهود الرامية لحماية الشعب اللبناني وسيادته على أرضه، في ظرف حساس وحرج إزاء ما يتعرض له من عدوان، فضلاً عن تأكيد السوداني مُضي العراق في إرسال مواد الإغاثة والمساعدات بما يعضّد من صمود الشعب اللبناني.

من جانبه أعرب ميقاتي عن تقديره لمواقف العراق الداعمة والمبدئية إزاء لبنان، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود والعمل العربي والإسلامي المشترك لوقف العدوان على لبنان وغزة، وفقا للبيان.