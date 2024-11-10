انت الان تتابع خبر "لاستحقاقات الموازنة والانتخابات".. البصرة "متحمسة" لتعداد سكانها بعد سنوات من النزوح والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وعقد محافظ البصرة اسعد العيداني مؤتمرا صحفيا للحديث عن أهمية التعداد وضرورة الالتزام بحظر التجوال، وحضره مراسل السومرية، حيث أشار العيداني الى ان القوات الأمنية تمكنت من فرض الحظر بنجاح في أيام



وأشار الى ان الموظفين الخدميين وعناصر الصحة والامن وكذلك الحالات الطارئة سيسمح لها بالتنقل، فيما أشار الى أهمية التعداد السكاني لمحافظة البصرة التي شهدت نزوح واستقطاب الكثير من العراقيين خلال السنوات الماضية، فضلا عن أهمية التعداد ومعرفة عدد سكان البصرة في استحاقات الموازنة والانتخابات. بغداد - ياسين صفوان - وعقد محافظ البصرة اسعد العيداني مؤتمرا صحفيا للحديث عن أهمية التعداد وضرورة الالتزام بحظر التجوال، وحضره مراسل السومرية، حيث أشار العيداني الى ان القوات الأمنية تمكنت من فرض الحظر بنجاح في أيام كورونا ، لكن هذه المرة فان الحظر ليس امنيًا بل فقط لحصر السكان وإمكانية احصائهم وعزل المناطق.وأشار الى ان الموظفين الخدميين وعناصر الصحة والامن وكذلك الحالات الطارئة سيسمح لها بالتنقل، فيما أشار الى أهمية التعداد السكاني لمحافظة البصرة التي شهدت نزوح واستقطاب الكثير من العراقيين خلال السنوات الماضية، فضلا عن أهمية التعداد ومعرفة عدد سكان البصرة في استحاقات الموازنة والانتخابات. ويقدر عدد سكان البصرة بحوالي 2.5 مليون مواطن، فيما شهدت استقطاب الكثير من العوائل من محافظات أخرى ولاسيما ميسان وذي قار والمثنى.

