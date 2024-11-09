انت الان تتابع خبر مكتب رئيس الوزراء: ترامب عبّر عن رغبته بـ"اللقاء العاجل" بالسوداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان حول اتصال اجراه السوداني في وقت متأخر من مساء الجمعة لتهنئته بالفوز، ان السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عبّر فيه عن التهنئة للرئيس والشعب الأمريكي بمناسبة الفوز بالانتخابات، والثقة الكبيرة التي منحها إياها الشعب الأمريكي".



وبحسب البيان، أكد الجانبان "الرغبة في المضي بالشراكة الستراتيجية بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية بطرق تتجاوز الجانب الأمني، من خلال التعاون الوثيق في مجالات الاقتصاد، والمال، والطاقة، والتكنولوجيا".

وأشار السوداني إلى "اطلاعه على كلام ووعود ترامب، خلال الحملة الانتخابية، المتضمنة التزامه بإنهاء الحروب بالمنطقة، واتفق الجانبان على التنسيق سوية لتحقيق ذلك".

من جانبه عبّر الرئيس الأمريكي المنتخب عن "الرغبة بالعمل الإيجابي مع رئيس مجلس الوزراء، واللقاء في القريب العاجل للبحث في توسيع العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على هذه الملفات المشتركة".

