انت الان تتابع خبر اليوم.. اجتماع لقوى الإطار يناقش 3 ملفات مهمة بينها "الأحوال الشخصية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر في الإطار، لـ الخليج 365، إن "قيادة الإطار التنسيقي ستعقد مساء اليوم اجتماعًا مهمًا؛ لمناقشة عدد من الملفات الرئيسية، أبرزها تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب، وإقرار مجموعة من القوانين المهمة، منها قانون الأحوال الشخصية وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".



كما سيتناول الاجتماع، وفق المصدر، "ملف التغييرات الوزارية المرتقبة، وسط غموض حول مشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في هذا اللقاء".

