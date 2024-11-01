انت الان تتابع خبر نيجيرفان بارزاني عن انتخاب المشهداني رئيسا للبرلمان: خطوة إيجابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في بيان ورد للسومرية نيوز، "أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأخي العزيز محمود المشهداني بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب العراقي، متمنيًا له كل التوفيق والسداد".وتابع، "إننا واثقون بأن انتخابه يمثل خطوة إيجابية نحو مرحلة جديدة من التعاون والعمل المشترك بين القوى السياسية في إدارة شؤون البلاد سياسيًا وإداريًا وتشريعيًا.

وأعرب عن أمله، بأن "يسهم هذا الانتخاب في تعزيز التكاتف الوطني، وأن يدفع الجميع لبذل كل الجهود الممكنة في سبيل خدمة الوطن بجميع مكوناته، ونتطلع إلى أن يواصل مجلس النواب دوره التشريعي بفعالية أكبر في تعزيز المسيرة التشريعية وإقرار القوانين التي تخدم تطلعات الشعب، وتدعم استقرار البلاد ومستقبلها".

وانتخب مجلس النواب العراقي، مساء أمس الخميس، محمود المشهداني، رئيساً له، بعد مضي نحو عام كامل من الانسداد السياسي، والإخفاق لأكثر من ثلاث مرات في حسم الملف.

