انت الان تتابع خبر السامرائي يستقبل المشهداني ويشيد بدعم القوى الوطنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف البيان "خلال اللقاء، جدّد السامرائي تهانيه الحارة للدكتور المشهداني بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان"، مشيداً بـ"الدعم الذي قدمته القوى الوطنية لمساندة مطلب تحالف العزم في عقد الجلسة وانتخاب الدكتور المشهداني، بهدف إنجاز هذا الاستحقاق المهم".

من جانبه، أعرب المشهداني عن "شكره وامتنانه لتحالف العزم على دعمه ومساندته وموقفه المتميز"، مؤكداً "التزامه بالعمل المشترك لتعزيز دور السلطة التشريعية".