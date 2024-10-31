انت الان تتابع خبر اول تعليق حكومي على انتخاب المشهداني رئيساً لمجلس النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أتقدم إلى الأخ محمود المشهداني بالتهنئة والتبريكات بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، كذلك أهنئ أعضاء المجلس الموقّر وسائر القوى السياسية الوطنية لحسمهم هذا الاستحقاق الدستوري المهم، في خطوة تصبّ في استكمال خدمة أبناء شعبنا، وهو هدف اتخذته الحكومة شعاراً منذ بداية عملها".



وأضاف: "بهذه المناسبة، تؤكد الحكومة عزمها مواصلة تنفيذ برنامجها الحكومي الخدمي التنموي، بالتعاون الكامل مع السلطات الدستورية، وفي مقدمتها السلطة التشريعية والرقابية، التي يمثلها مجلس النوّاب، ونجدد الالتزام القانوني والدستوري، بدعم الدور الرقابي لمجلس النوّاب، الذي يكمّل عمل الحكومة، ويرسّخ أداءها في أولوياتها، بمكافحة الفساد، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة".

