انت الان تتابع خبر بعد اقالة الكروي.. مجلس محافظة ديالى يختار سالم التميمي رئيسا بالوكالة (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة موقعة من رئيس مجلس محافظة ديالى بالوكالة سالم عبد الله التميمي، فان تم تعيين سالم عبد الله التميمي رئيساً لمجلس محافظة ديالى بالوكالة لحين انتخاب رئيس جديد، كما ان التميمي مخول بالصلاحيات القانونية والإدارية والمالية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.



وصوت مجلس محافظة ديالى، أمس الثلاثاء، على إقالة الرئيس عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة.