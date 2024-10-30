اخبار العالم / اخبار العراق

بعد اقالة الكروي.. مجلس محافظة ديالى يختار سالم التميمي رئيسا بالوكالة (وثيقة)

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بعد اقالة الكروي.. مجلس محافظة ديالى يختار سالم التميمي رئيسا بالوكالة (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة موقعة من رئيس مجلس محافظة ديالى بالوكالة سالم عبد الله التميمي، فان تم تعيين سالم عبد الله التميمي رئيساً لمجلس محافظة ديالى بالوكالة لحين انتخاب رئيس جديد، كما ان التميمي مخول بالصلاحيات القانونية والإدارية والمالية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

وصوت مجلس محافظة ديالى، أمس الثلاثاء، على إقالة الرئيس عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا