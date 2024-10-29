انت الان تتابع خبر الأمن النيابية: واشنطن أخلت بالمواثيق والاتفاقيات التي أبرمتها مع العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس اللجنة كريم عليوي المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "سياسة الولايات المتحدة والتحالف الدولي في العراق هي الكيل بمكيالين، فمن جانب تقول انها تتولى حماية الأجواء العراقية وفرض السيطرة عليها، ومن جانب آخر تسمح للطائرات الإسرائيلية المعادية بالعبور فوق أجوائه وقصف الدول المجاورة".وأضاف المحمداوي، أن "واشنطن أخلت بالمواثيق والأعراف التي أبرمتها مع العراق في حماية حدوده ضد التهديدات الخارجية"، داعيا الى "انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق في أسرع وقت".

وقصفت طائرات "إسرائيلية"، في (26 تشرين الأول 2024)، أهدافا عدة في طهران ومدن إيرانية بعد اختراقها أجواء العراق، فيما أعلنت إيران نجاح الدفاعات الجوية بالتصدي لمحاولات استهداف مواقع عدة.

