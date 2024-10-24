انت الان تتابع خبر من هو "محمد علي اللامي" رئيس هيئة النزاهة الجديد؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، تعيين محمد علي اللامي كرئيس جديد لهيئة النزاهة، خلفا لحيدر حنون، الذي وافق مجلس الوزراء على تعيينه مستشارا في وزارة العدل بدرجة خاصة.*محمد علي اللامي من مواليد بغداد عام 1975.*حصل محمد علي اللامي على شهادة دكتوراه في القانون العام*بعد اللامي أقدم مدير عام في هيئة النزاهة العراقية.*تقلد محمد على اللامي مناصب عدة مند عام 2012.

أبرز المناصب التي تبوأها، كان مديراً عاما للوقاية ومدير عام الدائرة القانونية ومدير عام الاسترداد ومدير عام الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد ونائب رئيس فريق استرداد أموال العراق المهربة وعضو لجنة تجميد أموال الإرهابيين ومدير عام الدائرة الوقائية في هيئة النزاهة.

كلف محمد على اللامي بمنصب رئيس هيئة النزاهة خلفاً لحيدر حنون، ووفقاً لبيان صادر عن مكتب السوداني الإعلامي، فإن رئيس الوزراء قدم توصية لمجلس النواب للتصويت على هذا التعبين.

كما أشاد البيان بجهود حيدر حنون في مكافحة الفساد خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، مؤكدًا أن الحكومة تواصل جعل محاربة الفساد أولوية أساسية. كما تمنى السوداني النجاح والتوفيق لمحمد علي اللامي في مهمته الجديدة.