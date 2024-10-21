السليمان: نحن مع فكرة شرق اوسط جديد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السليمان في حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية السورمرية، إن "الاطار التنسيقي ليس صاحب القرار بخصوص رئيس البرلمان وانما للاغلبية السنية ولا يجب الاصرار من قبله على قول اما المشهداني او لا يوجد برلمان".واضاف، ان "الاطار التنسيقي فرض المشهداني لكي يكون البرلمان بيده والامر تحول الى اشبه (بلعب الختيلان)".

وتابع: "احد المستقلين يقول حصة رئاسة البرلمان يجب اخذها من السنة واعطاءها للصدريين ولو كان من تحدث بهذا الامر السنة لتم اتهامنا بالتخطيط لانقلاب بالمستقبل".

واكد السليمان أن "سالم العيساوي هو الشخصية الافضل لتولي منصب رئيس البرلمان"، معتبرا أن "المشهداني فرض على المكون السني من قبل دولة القانون، وهذا تدخل واضح بحصة المكون السني".

واشار الى ان "المناصب الثلاثة (رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان بالنيابة) كلها تابعة للاطار وكنا معولين على السيد الصدر وانسحب من العمل السياسي".

وشدد على "ضرورة تغيير النظام الداخلي لترشيح شخصيات جديدة لان العيساوي والحلبوسي على خلاف".

وحول قضية الاقليم، بين السليمان، انه "مادة دستورية وهو الامر الوحيد الذي يضمن حق المكون السني ولدينا دعم من قبل امريكا لتطبيق هذا القرار"، مستدركاً ان "المكون مصمم على الاقليم والحلبوسي ايضاً من الداعمين له واذا تم الضغط عليه سيطالب علناً به".

ولفت الى انه "توجد لجنة مكونة من 155 عضواً موزعة على المحافظات السنية لتثبيت حق السنة، والفيدرالية لا تعني الانفصال والدستور يحفظ وحدة العراق".

واختتم قوله، بأنه "توجد متغيرات جديدة في المنطقة ونحن مع فكرة شرق اوسط جديد والاقليم السني سيتم انشاؤه ليس بالتحدي وانما لضمان الحقوق".