انت الان تتابع خبر العراق وأستراليا يشددان على ضرورة إيقاف الحرب وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قاسم الأعرجي استقبل بمكتبه السفير الأسترالي في بغداد غلين اندرو مايلز، إذ تناول اللقاء استعراض تطورات الأحداث والتصعيد في المنطقة، وما يجري من إبادة للشعبين الفلسطيني واللبناني".



وشدد الجانبان، على "ضرورة إيقاف الحرب الدائرة في المنطقة والعمل على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة"، فيما بحثا "دور الحكومتين العراقية والأسترالية بتهدئة الصراعات الحاصلة".