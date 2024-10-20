انت الان تتابع خبر إيقاف مصفى كربلاء للصيانة "قطع" 40% من امدادات الكَاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب علي المشكور إن "مصفى كربلاء شهد توقفا لأعمال الصيانة أدى إلى انقطاع 40 بالمئة من الإمدادات لمادة الكاز الضرورية في عمل محطات توليد الكهرباء والمولدات الكهربائية، فضلا عن تسيير عدة أنواع من المركبات".



وأكد المشكور، أن "الحكومة اضطرت لتعويض النقص في مادة الكاز وتحويل المتوفر لمحطات توليد الكهرباء باعتبارها الأهم من حيث خدمة المواطنين"، مؤكدا "إعادة جزء كبير منه وتجهيز محطات تعبئة الوقود واستعادة الأمور إلى سابق عهدها"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.