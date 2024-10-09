انت الان تتابع خبر حزب عراقي يطرح مفهوما جديدا لـ"الشرق الأوسط الجديد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس حزب أمارجي قصي محبوبة، الأربعاء، أن مفهوم الشرق الأوسط جديد لا يعني تغييرا في الخرائط، فيما اعتبر أن الموقف العراقي منضبطا بشأن ما يجري في المنطقة.

وقال محبوبة خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "مفهوم الشرق الأوسط جديد لا يعني تغييرا في الخرائط وانما تغيير في معادلات جديدة على الأرض".

وأضاف أنه "في العقدين الأخيرين يمكن تسمية الشرق الأوسط بالإيراني"، معتبرا أن "إيران وصلت الى القمة في 2011 واخترقت الكثير من دول المنطقة".

الى ذلك، اعتبر أن "السيد حسن نصر الله ليس بالقائد الذي يستبدل خلال سنين طويلة".

وبشأن الموقف العراقي من ما يجري في المنطقة، قال محبوبة، إن "الموقف العراقي هو منضبط سواء كان موقفا حكوميا او موقف الفصائل".

وتواجه منطقة الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع، وذلك بعد اغتيال الأمين لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله بغارة "إسرائيلية" استهدفت مكان تواجده في الضاحية الجنوبية لبيروت، واستمرار الغارات على مناطق عدة جنوبي لبنان.