انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. مغالاة الوحدات السكنية واستجوابات البرلمان وانفجارات لبنان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # بعدَ ان غابت عن لائحة جداول الاعمال.. وزير النفط يفتتح ابواب الاستجوابات داخل البرلمان
# المغالاة في أسعار الوحدات السكنية يدفع النزاهة النيابية لفتح ملف مشروع بوابة العراق السكني
#لليوم الثاني على التوالي .. اختراق لاجهزة حزب الله يصيب المئات وبيروت تشتكي لمجلس الامن
# المغالاة في أسعار الوحدات السكنية يدفع النزاهة النيابية لفتح ملف مشروع بوابة العراق السكني
#لعدم كافية اموالها ..شركة تستخدم طرقا بدائية لانهاء مشروعها في الديوانية .. ونزاهة المحافظة تحيلها للقضاء
#لليوم الثاني على التوالي .. اختراق لاجهزة حزب الله يصيب المئات وبيروت تشتكي لمجلس الامن