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نشرة السومرية.. مغالاة الوحدات السكنية واستجوابات البرلمان وانفجارات لبنان

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بغداد - ياسين صفوان - # بعدَ ان غابت عن لائحة جداول الاعمال.. وزير النفط يفتتح ابواب الاستجوابات داخل البرلمان

# المغالاة في أسعار الوحدات السكنية يدفع النزاهة النيابية لفتح ملف مشروع بوابة العراق السكني

#لعدم كافية اموالها ..شركة تستخدم طرقا بدائية لانهاء مشروعها في الديوانية .. ونزاهة المحافظة تحيلها للقضاء

#لليوم الثاني على التوالي .. اختراق لاجهزة حزب الله يصيب المئات وبيروت تشتكي لمجلس الامن

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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