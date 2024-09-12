الشابندر يتحدث لـ السومرية عن الانتخابات المبكرة و"مرض" العملية السياسية وشبكة التجسس

وقال الشابندر في حديثه لبرنامج (مقابلة خاصة)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "النظام السياسي العراقي بشكل عام يتراجع واعتماده على "الفضائحية" دليل على افلاسه ونرى التحرك فقط عند اكتشاف أحدهم على الاخر دليل فساد في حين من المفترض ان تكون الإنجاز هو مادة التنافس".واضاف، ان "بعض السياسيين يقللون من شأن الإنجازات التي عجز بعضهم عنها وهذا دليل آخر على ان الصراع السياسي على السلطة فقط"، مبينا ان "اعتراض البعض ليس على سوء إدارة السوداني لبعض الملفات الداخلية او الخارجية ولكن على مصالحهم مثل خلو وزاراتهم من الدعم او المشاريع".

وتابع، ان "مرض العملية السياسية لا يمكن شفاؤه بسبب الـ "انا" المصدرة لكل الشرور والضعف والهوان المتجذرة في شخصيات الزعماء السياسيين وخطوات انتهاء هذه النظام بدأت وأبرز الأسباب ليس سياسية ولا امنية وانما أخلاقية".

واشار الى انه "من المفترض على الإطار إعادة الثقة بين الشعب والحكومة ولكن عندما برزت معالم نجاح هذه الحكومة وحسب للسوداني ولدت فكرة الانتخابات إذا نزلها وحده لن ندعه يستمر"، لافتا الى ان "الشارع العراقي بدأ يفرق بين الكذب والزيف والشعارات الطائفية والمكوناتية والحقيقة لأنه لا يمكن إدارة الدولة بالكلام فقط".

واكد ان "الحكومة الحالية إذا تفوقت على سابقتها بتقديم المنجز لا يعني انها مثالية او خالية من الأخطاء وقضية شبكة التجسس لم تثبت وما زالت خاضعة للتحقيقات والدليل الإطار الى الان يدعم الحكومة وحتى في بيانه أكد على نتائج التحقيق والامر الاخر القضاء وإذا ثبت فهو إساءة للصلاحيات وخطأ يجب معالجته".

ولفت الشابندر الى ان "هناك اتجاهين نحو الحكومة إذا ثبت التجسس، الأول إزاحة السوداني قبل انتهاء دورته والاخر يرى الامر فرصة لاستعادته الى الاحضان والقضية بدأت تأخذ صدى أوسع من سرقة القرن لتغطيتها".

وأكمل، ان "نور زهير ادين ولا زال متهماً وهو ملزم بالتسديد وتكفيله جاء لاستعادة املاكه مترامية الأطراف وحتى يسدد ما بذمته يجب ان يبيعها ويجب ان لا تتحول سرقة القرن الى قضية سياسية"، مردفاً انه "العنوان الأصغر لقضية أكبر والحديث لن يصفها او يعالجها والمال العام منهوب والاحتلال هو من صمم خارطة هذا النظام السياسي وهو مشروع تقاسم السلطة كلاً حسب حجمه وليس إدارة حقيقية للدولة".

واستطرد بالقول: "عقدة الخيبة جعلت الشيعة يفرحون بسقوط النظام السابق حتى لو سقطت معه الدولة وهذا خطأ كبير جداً"، مبينا ان "بعض الاحزاب ترفض الوزارات بحجة مابيها (خبزة)".