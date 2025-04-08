“مستشفى الولادة بمكة” يقدم خدماته لأكثر من 20 ألف حالة خلال شهر رمضان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي 20 ألف حالة، وقدم خدماته لأكثر من 200 معتمر خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ.

وأوضح تجمع مكة الصحي أن مستشفى الولادة والأطفال بمكة يعد الأكثر استقبالًا للحالات المتخصصة في مجال طب الأطفال والنساء والتوليد على مستوى مستشفيات منطقة مكة المكرمة.

وبين أن إجمالي عدد الحالات التي راجعت الطوارئ بلغ 9207 حالات، بينما بلغ إجمالي حالات المراجعين للعيادات الخارجية 10162 حالة، وبلغ عدد الولادات التي استقبلها المستشفى 608 حالات منها 379 ولادة طبيعية و229 ولادة قيصرية، ونفذت عدة عمليات منها الطارئ والمجدول واليوم الواحد، وبلغ إجمالي العمليات 483 عملية، وإجمالي المستفيدين من الأشعة 4375، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات المختبر 3700 من بينها 201 حالة تبرع بالدم و 160000 فحص مخبري و 30000 سحب عينات، وبلغ إجمالي الوصفات الطبية المصروفة من قسم الرعاية الصيدلية 4382 وصفة.

وبين التجمع الصحي أن المستشفى يواصل تقديم خدماته الصحية والعلاجية للمواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام، إذ تجاوز عدد المراجعين من المعتمرين أكثر من 200 معتمر، وأجريت 5 حالات ولادة، فيما أعدت خطة روعي فيها تكامل الخدمات التي تخص المراجعين في جميع الأوقات وأثناء الإجازات الرسمية، والعمل على مدار 24 ساعة.

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال مدعوم بكادر طبي وفني وإداري متخصص على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات الصحية للمرضى وقاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى أن المستشفى يتبع نظام فرز حالات الطوارئ وتقسيمها بأسلوب ومبدأ علمي وفقًا لأعلى المعايير الطبية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط