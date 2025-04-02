شكرا لقرائتكم خبر عن مش شرط البروتين.. عناصر غذائية تساعدك على فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

إنقاص الوزن ليس عملية سهلة، ففى الواقع، يتضمن فقدان الوزن سلسلة معقدة من العمليات فى الجسم، وتؤثر عوامل عديدة، من عملية الأيض إلى النظام الغذائى، على كمية الوزن التى ستفقدها خلال فترة معينة.

وقد اكتسبت العديد من حميات إنقاص الوزن شعبية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، تركز معظمها على تقليل السعرات الحرارية، ومع ذلك، من الضرورى إنقاص الوزن دون المساس بصحتك، لذلك، من الضرورى التركيز على تناول العناصر الغذائية، وليس فقط السعرات الحرارية.

يركز معظم متبعى حمية غذائية على تناول البروتين، وغالبًا ما يهملون العناصر الغذائية الأخرى، مع ذلك، يساعد البروتين على إنقاص الوزن، وبناء العضلات، وكبح الشهية، وتقديم العديد من الفوائد الصحية الأخرى، ومع ذلك، هناك العديد من العناصر الغذائية الأخرى التى ليست أساسية فحسب، بل يمكنها أيضًا المساعدة فى إنقاص الوزن وفقا لموقع NDTV.

العناصر الغذائية التى تدعم فقدان الوزن 1. الألياف

اجعل الألياف رفيقك الأمثل في رحلة إنقاص وزنك، فالأطعمة الغنية بالألياف تُعزز صحة الهضم وتُقلل من الشعور بالجوع من خلال إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، لذا عزز نظامك الغذائي بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات لزيادة استهلاكك الإجمالي من الألياف.

2. الدهون الصحية

بعض الدهون، مثل الموجودة في الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون، تُعزز الشعور بالشبع وتُساعد على تنظيم عملية الأيض، كما أن تناولها باعتدال يُساعد على إنقاص الوزن.

3. المغنيسيوم

المغنيسيوم معدن أساسي يدعم عمليات الأيض، وقد يساعد في تنظيم الشهية، وتشير الأبحاث إلى أن تناول كمية كافية من المغنيسيوم يوميًا يُقلل تدريجيًا من مقاومة الأنسولين، وقد يكون عنصرًا أساسيًا في خطة إنقاص الوزن.

4. فيتامين د

فيتامين د ضروري لعظامك، ولكن ما يثير الدهشة، أن فيتامين د يساعد أيضًا في التحكم بالوزن وفقدان الدهون، وتشير الدراسات إلى أن نقص فيتامين د قد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، كما يقلل فيتامين د من الالتهابات في الجسم، مما يُسهّل فقدان الوزن.

5. الحديد

الحديد ضروري لإنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي، ويدعم رحلة إنقاص الوزن، وتشير دراسة أجريت عام 2014 إلى أن علاج فقر الدم بمكملات الحديد لم يُحسّن مستويات الهيموجلوبين فحسب، بل ساهم أيضًا في خفض وزن الجسم ومحيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم.