شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل.. ممارسات صحية اتبعيها بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

عادات كثيرة ومعتقدات أكثر يتبعها الكثير من الشعوب والبلدان وتتبعها النساء بعد الولادة، ولكن ما الطرق السليمة والصحية للحماية بعد الولادة للأم والطفل؟.. يوضح هذا الأمر التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE" الذي يوضح أفضل الممارسات الصحية التي يجب اتباعها بعد الولادة.

ممارسات صحية للنساء بعد الولادة

قدم التقرير أبرز الممارسات الصحية بعد الولادة بدلا من المعتقدات السابق ذكرها، ومنها:

- الراحة والاسترخاء عن طريق توفير قسط كافٍ من النوم والراحة.

- الغذاء الصحي عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

- ممارسة التمارين الخفيفة بعد استشارة الطبيب.

- الاستحمام بانتظام لتحسين الصحة النفسية والجسدية.

- الحفاظ على التواصل مع الأهل والأصدقاء.

- طلب المساعدة من المتخصصين في حالة الاكتئاب أو القلق بعد الولادة.

-ضرورة زيارة الطبيب بعد 6 أسابيع من الولادة.

- الرضاعة الطبيعية .

- التطعيم للطفل وذلك حسب الجدول الزمني الموصى به.

- زيارة الطبيب بانتظام لفحص الطفل.

- الحفاظ على نظافة الطفل.

- توفير التغذية المناسبة للطفل.

- توفير بيئة نوم مريحة للطفل.

- التواصل مع الطفل لتعزيز الصحة النفسية.

وأكد التقرير أن النساء بعد الولادة يحتجن للدعم من قبل المحيطين بهم، ويتم ذلك عن طريق الدعم العاطفي الذي يوفر للأم والطفل من المحيطين، وأيضا مشاركة جميع أفراد العائلة في الرعاية، والتواصل للحفاظ على التواصل بين أفراد العائلة، ومما لا شك فيه أنه من المهم الحفاظ على نظافة المنزل، وتقديم الغذاء الصحي أي توفير الأطعمة الصحية للعائلة.