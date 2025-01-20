قبل سن العاشرة... مهارات حياتية يجب تعليمها لأطفالك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 08:57 صباحاً - مع دخول عصر التكنولوجيا السريع بشكل متزايد في الحياة اليومية، يجد عدد قليل من الأطفال صعوبة متزايدة في تنفيذ بعض المهارات الحياتية.

على الجانب الآخر من خلال التركيز على بعض المهارات الحياتية منذ سن مبكرة، يمكن للوالدين تدريب الأطفال على التكيف والنمو بشكل أكثر استقلالية، فيما يلي وفقاً لموقع "raisingchildren" العديد من الأنشطة التي يجب تقديمها وتدريبها لدى الأطفال.

تحضير طعام بسيط

اتركي طفلك يساعدك في إعداد الطعام - الصورة من موقع Freepik

اطلبي من طفلك أن يساعدك في إعداد الطعام، وابذلي قصارى جهدك للبقاء هادئة عندما يرتكب طفلك أخطاء صغيرة، كقيامه بسكب الدقيق، وتتضمن بعض الأفكار لمساعدة الأطفال على بدء تعلم مهارات إعداد الطعام ما يلي:

تدريبه على تقطيع الموز بسكين بلاستيكي أو خشبي.

بالنسبة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، اسمحي لهم بسكب الزبادي في وعاء وإضافة قطع من الفاكهة.

تعليم الأطفال من عمر 5 سنوات فما فوق كيفية صنع السندويشات.

ترك الأطفال بدءاً من العمر 7 سنوات لاستخدام محمصة الخبز.

إذا أضاف الوالدان مهارات الطبخ لديهم تدريجياً منذ سن مبكرة، فيجب أن يكون الأطفال قادرين على استخدام الموقد تحت إشرافك بحلول سن العاشرة.

ربما تودين التعرف لماذا يجب أن تعلمي أطفالك الطبخ؟

استخدام الإنترنت بحكمة

قد يبدو استخدام الهاتف المحمول أو الأجهزة الذكية للعب على الإنترنت أمراً سهلاً، ولكن تدريب الأطفال على استخدامها قد يحتاج الكثير من المجهود، فبمجرد أن يتمكن طفلك من استخدام التكنولوجيا دون إشراف، قومي بتنفيذ ما يلي:

ساعدي أطفالك على اختيار كلمات المرور التي يصعب تخمينها، واطلبي منهم ألا يشاركوها مع أي شخص سوى والديهم.

تأكدي من أن الأطفال لا يتحدثون إلا مع الأشخاص الذين يعرفونهم في الحياة الواقعية، ولا يقدمون معلومات شخصية مثل تاريخ الميلاد أو عنوان المنزل أو رقم الهاتف.

تذكير الأطفال بأن يكونوا لطفاء عند استخدام الإنترنت، فكل ما يرسلونه أو يقولونه افتراضياً سيكون موجوداً إلى الأبد.

اطلبوا من الأطفال دائماً الإذن أو المساعدة من والديهم قبل تحميل أي برامج.

غسل الملابس

يمكن للأطفال البدء في التدريب على غسل الملابس عندما يبلغون من العمر 6 سنوات تقريباً، واجعلي الأطفال يتعلمون المراحل المختلفة لغسل الملابس بدءاً من قياس وصب المنظفات واختيار الإعدادات.

تعليم الأطفال كيفية غسل الملابس وترتيبها بشكل منظم يساعد في تنمية المسؤولية والاستقلالية ومهارات الحياة اليومية لدى الأطفال، يساعد هذا النشاط أيضاً على التفاعل مع البيئة المحيطة، وفهم عمليات العناية بالنفس، كما يشجع على تحقيق التوازن بين النشاطات المنزلية والتعليم التعاوني في بيئة تعليمية تحفز الطفل على المشاركة الفعّالة.

الزراعة أو البستنة

زراعة النباتات نشاط بسيط وممتع للأطفال، ويمكن تقسيمه للخطوات على النحو التالي:

تحضير مكان لزراعة البذور : إذا أمكن، أضيفي حوالي 2 بوصة من السماد العضوي إلى التربة، وقومي بخلطها وتفتيت أي كتل من التربة، ثم قومي بري التربة حتى تصبح رطبة مثل الإسفنجة المعصورة.

: إذا أمكن، أضيفي حوالي 2 بوصة من السماد العضوي إلى التربة، وقومي بخلطها وتفتيت أي كتل من التربة، ثم قومي بري التربة حتى تصبح رطبة مثل الإسفنجة المعصورة. حفر حفرة : اطلبي من الطفل أن يحفر حفرة أكبر قليلاً من حجم النبات المراد زراعته.

: اطلبي من الطفل أن يحفر حفرة أكبر قليلاً من حجم النبات المراد زراعته. البدء بالزراعة : بعد إخراج النبات من الوعاء ووضعه في الحفرة، اطلبي من طفلك أن يغطيها بالتراب بعناية ويربت عليها، وبعد ذلك دعي الطفل يسقيها بشكل دوري.

: بعد إخراج النبات من الوعاء ووضعه في الحفرة، اطلبي من طفلك أن يغطيها بالتراب بعناية ويربت عليها، وبعد ذلك دعي الطفل يسقيها بشكل دوري. اختيار الفواكه والخضروات المفضلة للأطفال، كما أنه يجذب الأطفال إذا تمكنوا من تناول الطعام الذي يزرعونه بأنفسهم في النهاية.

المفضلة للأطفال، كما أنه يجذب الأطفال إذا تمكنوا من تناول الطعام الذي يزرعونه بأنفسهم في النهاية. اختيار أدوات البستنة للأطفال: من المهم اختيار أدوات البستنة ذات الحجم المناسب لطفلك والآمنة والمريحة؛ مثل مجرفة وشوكة يدوية وقفازات وعلبة سقي وفرشاة.

الإسعافات الأولية

يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 9 سنوات تعلم الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وعلاج الجروح ومساعدة طفلك على عدم الذعر عند رؤية الدم، فإن تزويد الأطفال بالمعلومات حول طرق الإسعافات الأولية سيساعد أيضاً في صرف انتباههم عن الألم، وهذا مفيد جداً أيضاً عندما لا تكون الأم بالقرب من الطفل عند إصابته.

لعلاج الجروح البسيطة، يُوصَى بالخطوات التالية:

غسل اليدين بالماء والصابون لتجنب تلوث الجرح.

شطف الجرح بالصابون والماء الدافئ للتخلص من الغبار.

الضغط على المنطقة بقوة بقطعة قماش نظيفة حتى يتوقف النزيف (عادة حوالي 1-2 دقيقة).

وضع الفازلين (إن وجد) باستخدام القطن للحفاظ على رطوبة الجرح.

تغطية الجرح بضمادة أو شاش معقم.

قراءة اتجاهات الخريطة

تعد القدرة على التنقل وقراءة الخرائط أمراً ضرورياً - الصورة من موقع Freepik

تعد القدرة على التنقل وقراءة الخرائط أمراً ضرورياً، حتى لو كانت الخرائط موجودة على هاتف محمول، للتدريب قومي بدعوة طفلك للعب لعبة البحث عن الكنز، وذلك باستخدام خريطة مصنوعة يدوياً، أو اطلبي منه أن يرشدك للطريق عندما تكونون في رحلة إلى حديقة الحيوان أو المتحف، وستعمل هذه الأنشطة على بناء مهارات الملاحة لدى الأطفال.

الوعي المالي

كلما بدأ الآباء في التثقيف المالي لأطفالهم في سن مبكرة، كان ذلك أفضل، ويجب أن يتم ذلك قبل عمر السابعة؛ إذ تظهر الأبحاث أن العادات المالية تكون قد تشكلت بالفعل بحلول ذلك العمر، وتعلم الطفل الوعي المالي يتطلب الممارسة، وإحدى الطرق هي السماح للأطفال بدفع المال أحياناً عندما تخرجون لتناول الطعام مع العائلة.

بالإضافة إلى ذلك، تدريب الأطفال على إدارة أموالهم الخاصة وتجربة الادخار لشيء يريدونه ثم شرائه؛ فالادخار ليس عادة مالية جيدة فحسب، لكنه يعلم الأطفال أيضاً الانضباط والاستقلالية، وتحديد الأهداف والتخطيط.

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تغليف الهدايا

يمكن للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة المساعدة في قص الورق وإضافة الشريط اللاصق. وفي الوقت نفسه، يمكن لأطفال رياض الأطفال والأطفال الأكبر سناً إكمال خطوات إضافية بمساعدة الأم، مثل إزالة بطاقة السعر، والعثور على الصندوق بالحجم المناسب، وتغليف الهدية بالورق للتأكد من أنها بالحجم المناسب قبل قصها.

كتابة رسالة

يمكن للأطفال الصغار إملاء الملاحظات على أفراد العائلة أو الأصدقاء، وإرفاق الطوابع ووضعها في صندوق البريد.

بعد ذلك، يمكن للأطفال الأكبر سناً البدء في محاولة كتابة الرسائل والمظاريف بعناوينهم الخاصة، تتاح للأمهات أيضاً هذه الفرصة لتعليم الأطفال الأجزاء الخمسة للرسالة: التاريخ، والتحية، والنص، والختام، والتوقيع.