كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 10:27 صباحاً - تصاب الحامل، مثلها مثل كل إنسان، بأمراض صدرية مختلفة، وذلك لأسباب عدة، أهمها التغيرات الجوية، ومن هذه الأمراض ما يصيب الجهاز التنفسي العلوي، وبعضها يصيب الجهاز التنفسي السفلي، وفي كثير من الأحيان تكون هذه الأعراض مؤلمة ومزعجة، ولا يحبذ تناول العلاج الدوائي، وسط محاذير من الأضرار الجانبية لأدوية علاج الأمراض التنفسية، وجميع الأمراض التي تصيب الحوامل بشكل عام.

تصاب الحوامل بالكحة، والتي تؤدي لتراكم البلغم في الحلق والصدر، ويصبح التخلص منه صعباً، خاصة مع محاذير العلاج بالأدوية، ولذلك تلجأ الحامل للعلاج بالأعشاب والوصفات الطبيعية لتقليل هذه الأعراض المرضية المزعجة، وقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، وفي حديث خاص بها، باستشارية طب النساء والولادة، الدكتورة وفاء عبد المجيد، حيث أشارت إلى علاج البلغم والكحة عند الحامل بالطرق الطبيعية ونصائح لتقليل أعراضهما، ومضاعفات قد تحدث لك في حال إهمال العلاج، ومن هذه الوصفات شاي البابونج والثوم وغيرهما في الآتي:

العوامل التي تؤدي لإصابة الحامل بالكحة وتراكم البلغم

حامل مصابة بالسعال

لاحظي أن التغيرات الهرمونية التي تمرين بها خلال مرحلة الحمل تؤدي إلى زيادة مستويات الهيستامين؛ أي التعرض لأعراض الحساسية الصدرية والتنفسية، خاصة خلال الثلث الأول من الحمل، ويجب أن تعرفي لماذا تعتبر الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل مهمة؟ حيث إن العدوى الفيروسية قد تؤثر على الجنين، كما أن نظام جهاز المناعة لدى المرأة الحامل يتغير ولكن ليس للأفضل؛ وذلك بسبب وجود دورتين دمويتين في جسمها، مما يجعلها معرضة لأن تصاب بالعدوى بسرعة، ومنها الإصابة بالرشح والبرد أثناء الحمل بكثرة، كما أن إصابة الحامل بحالة من الارتجاع الحمضي، خاصة في الثلثين الأول والأخير من الحمل، يعمل على حدوث احتمالية معاناة المرأة الحامل من السعال والشعور العام بعدم الراحة.

توقعي أن يكون من مضاعفات إصابتك بالرشح والإنفلونزا خلال الحمل أن يحدث لديك تراكم للبلغم وحدوث الكحة المزعجة، حيث إن إصابتك بهذه العدوى الفيروسية لا تسمح لك بتناول الأدوية، مما يؤدي لأن تصبح مدة التعافي أطول من المعتاد، ونظراً لقلة التغذية والحصول على نصائح طبية مناسبة، تحدث لدى الحامل أعراض أخرى مثل السعال وتراكم البلغم.

توقعي أن تصابي بالسعال في حال تعرضك لمثيرات الحساسية، مثل الدخان والغبار ووبر الحيوانات المنزلية الأليفة، إضافة إلى تعرضك للإصابة ببعض الأمراض الصدرية والتنفسية العلوية؛ مثل إصابتك بالتهاب الشعب الهوائية المزمن نتيجة لمعانتك من مرض الربو قبل الحمل، أو الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية الحاد، وكذلك التهاب القصيبات؛ نتيجة لعدم علاج أعراض تنفسية أخرى، وهذه المضاعفات قد تسبب مشاكل صحية للحامل، وإن كانت لا تؤثر على الجنين، ولكنها تسبب تراجعاً في صحة الحامل وجودة النوم والغذاء لديها، كما أن تعرض الحامل إلى التهاب مزمن في الجيوب الأنفية أو الالتهابات الرئوية يؤدي إلى حدوث السعال وتراكم البلغم بشكل ملحوظ.

وصفات عشبية لعلاج البلغم والكحة خلال الحمل

شاي البابونج

استخدمي الثوم الخام كإحدى الوسائل العلاجية والوقائية بنفس الوقت، حيث إن الثوم يعد من مضادات الأكسدة الطبيعية التي تعمل على تقوية مناعة جسم الإنسان، إضافة لقدرته الهائلة في قتل الجراثيم والفيروسات التي تدخل إلى الجسم، ويعد صيدلية متكاملة كما يصفه الأطباء.

أعدي كوباً من شاي البابونج المحلى بالعسل الطبيعي، وقومي بشربه عدة مرات في اليوم، ويمكن شرب كوب قبل النوم؛ لكي يساعدك على الاسترخاء وتسهيل نوم الحامل، حيث تعاني الحامل المصابة بالسعال من صعوبة النوم، وكذلك الاستيقاظ المتكرر بسبب نوبات السعال، ولكن يجب عدم الإسراف في تناول البابونج؛ لأن ذلك يؤدي للشعور بالغثيان في بعض الحالات، وتزيد أعراضه الجانبية المعروفة عند جميع الأشخاص.

اشربي كوباً صغيراً من شاي الزنجبيل المحلى بالعسل، ولكن يجب عدم تجاوز هذه الكمية؛ لأن الزنجبيل يعد من محفزات الإجهاض، خاصة في الثلث الأول من الحمل، ويجب عدم الإكثار من تناوله بكل صوره، سواء كمشروب أو إضافته للطعام، رغم فوائده الكثيرة، خاصة تقليل الغثيان الحملي، وتقليل أعراض السعال وتنظيف الصدر والممرات التنفسية من البلغم، خاصة عند تحليته بالعسل الصافي، والذي يعد بدوره من المضادات الحيوية الطبيعية.

قومي بتطبيق وصفة علاجية ولكن مرة واحدة في اليوم؛ لتقليل الكحة المزعجة، وكذلك التخلص من البلغم المتراكم، وهي إضافة العسل الصافي إلى عصير البصل وتناوله كخليط، حيث يعد البصل من الأصناف التي توصف بأنها قاتلة للميكروبات والجراثيم والفيروسات، ويعد من المضادات الحيوية الطبيعية ذات الفوائد الصحية العديدة، ولكن بعض النساء الحوامل يشعرن بألم في المعدة عند الإكثار من تناوله، ولا يعطي البصل المطبوخ نفس نتائج البصل النيئ، حيث يفقد العديد من فوائده بفعل الحرارة.

قومي بغلي أوراق الريحان وتحليتها بالعسل الصافي، واحذري من تحلية أي مشروب عشبي بالسكر الصناعي، حيث يزيد من أعراض السعال بشكل ملحوظ، وتعمل أوراق الريحان الطازجة على تقليل تهيج الممرات التنفسية وتهدئة نوبات السعال بشكل فعال، إضافة لفوائد عديدة لهذه الأوراق ذات الرائحة الطيبة، وما تبعثه من راحة واسترخاء عند شم رائحتها وتناول مشروبها، إضافة لعلاجها لأعراض هضمية كثيرة تصيب الحوامل.

نصائح مهمة لتقليل السعال عند الحامل

حامل في زيارة طبيبتها

احرصي على غسل يديك جيداً بالماء الفاتر والصابون المعقم، وبشكل متكرر، خاصة عند لمس الأسطح في الأماكن العامة، وكذلك يجب أن تتجنبي لمس منطقة الوجه والأنف والفم في حال كنت خارج البيت وتعرضت لملامسة بعض الأسطح، حيث إن الأيدي هي المصدر الأول لنقل العدوى التنفسية المختلفة؛ عن طريق منافذ الجسم المعروفة في وجه الإنسان، وتأكدي من حمل أدوات نظافتك الخاصة خارج البيت.

احرصي على الحصول على تغذية صحية متوازنة تحتوي على حصة يومية من البروتين، إضافة لكمية كبيرة من الخضروات والفواكه، والتي تحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة لتعزيز مناعة الحامل وتحسين صحتها بشكل عام، وعدم اكتساب الوزن غير الصحي، وبالتالي التعرض للأمراض التي تصيب بعض الحوامل خلال مرحلة الحمل.

احرصي على النوم الصحي الليلي بما لا يقل عن ثماني ساعات متواصلة كل ليلة، مع الحرص على نوم القيلولة، حيث يسهم النوم في تحسين صحتك ومزاجك، ويقلل من مستوى التوتر لديك، فالتوتر والقلق يضعفان مناعة الجسم بشكل عام، ولذلك يفضل أن يكون نظام نومك جيداً خلال فترة الحمل.

احرصي على ممارسة نشاط رياضي يومي يسهم في تحسين دورتك الدموية، ومن بعض الأنشطة الرياضية المحببة المشي كل يوم في الهواء المنعش مع ساعات الضحى وقبل الغروب، حيث يعد المشي من أهم الرياضات السهلة والصحية التي تدعم صحة الحامل ونفسيتها وتعزز مناعتها.

تجنبي الاختلاط بالمرضى والمصابين بالأمراض التنفسية، ويفضل ارتداء الكمامات عند التعامل معهم، مع الحرص على زيارة طبيبتك عند أي شكوى من أي ألم في الصدر مثلاً، كما يجب الحرص على الحصول على اللقاحات والتطعيمات اللازمة والمقررة للحوامل، والتي تفيد في وقايتها من الإصابة بالأمراض والتعرض لمضاعفاتها في حال الإصابة بها.

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*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.