شكرا لقرائتكم خبر عن مع انخفاض درجات الحرارة.. اعرف مخاطر قلة شرب المياه فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

مع انخفاض درجات الحرارةوالاستعداد لفصل الشتاء قد تجد نفسك تتناول كميات قليلة جدا من المياه في الطقس البارد، ولكن هل تعلم أن شرب الماء في الشتاء يساعدك على البقاء دافئًا، ويساعدك على الحفاظ على درجة حرارة جسمك.



وفقا لجمعية القلب الأمريكية " Heart"، يتكون جسم الإنسان من 70% من الماء، لذا، فأنت بحاجة إلى الماء طوال العام للحفاظ على ترطيب جسمك وحالته الجيدة، ويصبح شرب الماء أمرًا بالغ الأهمية خلال فصل الشتاء حيث يفتقر الهواء إلى الرطوبة وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل مثل عسر الهضم وإزالة السموم وما إلى ذلك، وقد أظهرت الدراسات أن شرب كمية كافية من الماء يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم وتجنب العدوى وتعزيز صحة العظام والحفاظ على صحتك العامة، لذا، لا يمكنك التنازل عن تناولك اليومي من الماء.

ماذا يحدث عندما لا تشرب كمية كافية من الماء في الشتاء؟

الطقس البارد يجعلك تتعرق بشكل أقل، لذلك نميل إلى تجاهل مدى أهمية ترطيب الجسم خلال فصل الشتاء، عندما لا تشرب كمية كافية من الماء، يصبح جسمك عرضة للعديد من المشكلات الصحية.

نحن عمومًا نتعرق بشكل أقل بسبب المناخ البارد خلال فصل الشتاء، لذلك، نميل إلى عدم إعطاء أهمية كبيرة للترطيب خلال هذه الأشهر الثلاثة أو الأربعة، ونتيجة لذلك، يعاني الجسم من الحرمان من الماء وآثاره الضارة.

شرب الماء أمر حيوي للحفاظ على الصحة العامة لأنه يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الهضم وتوازن الإلكتروليت وتنظيم الوزن وإزالة السموم وما إلى ذلك.

أسباب تدفعك إلى شرب المياه في الشتاء

إليك الأسباب التي تدفعك إلى البقاء رطبًا خلال فصل الشتاء:

1. العطش

عندما لا تشرب كمية كافية من الماء، فإن دافع العطش لديك يضعف، ونتيجة لذلك، فإنك لا تدرك حالة الترطيب لديك، لذلك، يجب أن تستهلك ما لا يقل عن 6-8 أكواب من الماء كل يوم لتجنب هذه المشكلة.

2. المزيد من التبول

هل تشعر غالبًا بالحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد خلال فصل الشتاء؟ نظرًا لأنك تميل إلى التعرق بشكل أقل في الشتاء، يحاول جسمك تنظيم درجة حرارة الجسم عن طريق إخراج السوائل عبر الكلى - وهي الحالة المعروفة باسم إدرار البول البارد.

3. جفاف الجلد

السبب الرئيسي لجفاف البشرة في الشتاء هو الجفاف، حيث لا يستطيع فصل الشتاء الجاف الاحتفاظ بالرطوبة، وبالتالي يحدث فقدان غير محسوس للماء من الجلد حتى لو لم نتعرق كثيرًا.

كيف يمكنك محاربة الجفاف ؟ يقترح التقرير الطرق التالية لتجنب الإصابة بالجفاف في فصل الشتاء:

ـ تأكد من شرب كمية كافية من الماء عن طريق ضبط التذكير على هاتف مثلا.

ـ حاول إضافة مشروبات أخرى مثل عصائر الفواكه كالبطيخ والحمضيات وغيرها.

ـ يميل الناس إلى الخلط بين الجوع والعطش، وينتهي بهم الأمر إلى تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي لا ينبغي لهم تناولها، لذا، اشرب الماء أولاً قبل تناول أي شيء في المرة التالية التي تشعر فيها بالجوع.

ـ إذا ظهرت علامات الجفاف على بشرتك، قومي بترطيبها جيدًا وشرب المزيد من الماء.

ـ سواء كان الشتاء أم لا، يجب عليك شرب كمية كافية من الماء بانتظام لتجنب المضاعفات مثل الجفاف الذي قد يعرض صحتك للخطر.

