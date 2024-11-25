شكرا لقرائتكم خبر عن شابو وكريستال وأيس.. كيف تسبب المخدرات المخلقة توقف القلب ونزيف المخ والان مع تفاصيل الخبر

تتعدد أنواع المخدرات والأخطار واحدة، فأصبحت المخدرات سرطانا يدمر الشباب، ويعرض حياته للخطر، شابو وكريستا والآيس ومخدر الإغتصاب GHB أنواع كثير والهدف تدمير الشباب، وفى هذا الإطار تحدث الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ السموم والإدمان بكلية طب القاهرة، عن مثلث سرطان الإدمان شابو وكريستال والآيس، لافتا أن هذه الأنواع المخدرة لا علاقة لها بالطب، وتعد أحد مشتقات المنشطات.

ما هو ثلاثي الإدمان شابو..كريستال..آيس؟

وأوضح أستاذ السموم والإدمان، أن ثلاثي الإدمان "شابو وكريستال وآيس"، تعد منشطا قويا وتتسببا في ارتفاع الطاقة بالجسم، وتعرض الشخص لتفريغ هذه الطاقة في الأشخاص المحاطين به، أو إيذاء شخصه، والجريمة.

ما هي مضاعفات ثلاثي الإدمان شابو ..كريستال..آيس؟

أشار إلى أن هذه الأنواع من المخدرات تعرض الشخص للعديد من المضاعفات الصحية، حيث يتسبب في زيادة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي إلي الإصابة بنزيف المخ أو في أي شريان ضعيف بالجسم، لأفتا إلى أن هذه المخدرات قد تتسبب أيضا في توقف القلب نتيجة قصور في الدم المتجة إلي عضلة القلب.



وأكد أستاذ الإدمان، أن هذه المواد المخدرة شابو وكريستال وآيس تعد مواد سريعة الإدمان، فمنذ أخذها أول مرة تتسبب في إدمان الشخص بشكل سريع، ولا يستطيع الشخص التحرك دونها، كما أن هذه المخدرات تتسبب في شعور الشخص أنه خالي القوة وهنا تأتي إستمرارية تعاطي هذه المواد ويصبح مدمنا.