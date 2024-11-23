شكرا لقرائتكم خبر عن احم طفلك من المخدرات.. علامات الإدمان على الأطفال والمراهقين والان مع تفاصيل الخبر

المخدرات هي سرطان الشباب والأطفال، الذى ينخر في روحهم وعظامهم وصحتهم، وتدمر كذلك المخ والأعصاب والنفسية، وهو ما أكد عليه تقرير نشر في موقع hazeldenbettyford.

أعراض وسلوكيات نفسية وبدنية على الأطفال والمراهقين

الكثير من العلامات يمكن أن تظهر على الأطفال والمراهقين والشباب، الذين يتعاطون المخدرات ويمكن حصرها في: