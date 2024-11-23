شكرا لقرائتكم خبر عن احم طفلك من المخدرات.. علامات الإدمان على الأطفال والمراهقين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالسبت، 23 نوفمبر 2024 10:00 م
المخدرات هي سرطان الشباب والأطفال، الذى ينخر في روحهم وعظامهم وصحتهم، وتدمر كذلك المخ والأعصاب والنفسية، وهو ما أكد عليه تقرير نشر في موقع hazeldenbettyford.أعراض وسلوكيات نفسية وبدنية على الأطفال والمراهقين
الكثير من العلامات يمكن أن تظهر على الأطفال والمراهقين والشباب، الذين يتعاطون المخدرات ويمكن حصرها في:
- تغير سلوكى حاد من المراهق قد يصل إلى النقيض عن طبيعته تمامًا
- التخلي التام عن الأصدقاء القدامى وظهور مجموعة جديدة من الأصدقاء
- التقلب المزاجى الحاد والمتطرف، يصاحبه تطرف في السلوك حاد
- التصرف السلوكى العدوانى بشدة
- الغضب السريع والنوبات االمتتالية
- اضطرابات نوم حادة، كالنوم لساعات طويلة أكثر من المعتاد
- فقدان الوزن الحاد والسريع والمفاجئ في وقت قصير
- نزيف حاد من الأنف مختلف الشدة، ومتكرر لدى بعض الحالات
- العيون يتغير مظهرها، فتصبح دامعة
- تغير على العيون يظهر في شكل رعشة بالعينيين
- تجنب التواصل البصرى معك تماما
- الرغبة المفاجئة في العزلة
- التخلي عن الرياضة والهوايات المنظمة
- عيون محتقنة بالدماء
- تقرحات حادة بالفم وحوله
- وجه منتفخ ومتورك بشكل متكرر
- الصداع وألم الرأس
- انخفاض حدة الجهد المبذول وعدم القدرة على بذل المزيد بشكل ملحوظ جدا
- اليدين المرتعشتين
- حدقة العين أكبر أو أصغر من المعتاد
- في بعض الحالات زيادة وزن مفاجئة
- راحة اليد قد تكون متعرقة بشدة
- آثار على اليد والذراع لدى البعض منهم
- سيلان الأنف الدائم
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