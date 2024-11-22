شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب القلق الاجتماعى.. أهم الأعراض وطرق التغلب عليه والان مع تفاصيل الخبر

الخوف من المواقف الاجتماعية قد يسبب أعراض القلق عند تناول الطعام أو التحدث أمام الآخرين أو مقابلة أشخاص جدد، وقد تخاف من أن يقوم الآخرون بتقييمك أو الحكم عليك بشكل سلبي. قد يفكر الأشخاص الذين يعانون من القلق الاجتماعي من أشياء مثل "يعتقد الجميع أنني ممل" أو "يرى هذا الشخص أنني غير جذاب"، وفي حين أنه من الشائع أن يشعر الإنسان بالقلق في مواقف اجتماعية مختلفة في بعض الأحيان، إلا أن هذا يختلف عن تشخيص اضطراب القلق الاجتماعي، والذي يجب أن يستوفي معايير تشخيصية معينة ،على سبيل المثال، يستمر لمدة زمنية محددة، ويسبب ضائقة كبيرة،وفقا لما نشره موقع health

تشمل أعراض اضطراب القلق الاجتماعي :



احمرار الوجه

التعرق الزائد

غثيان

ارتعاش

مشكلة في التحدث

قد تكون هذه الأعراض عميقة للغاية لدرجة أنها تستمر لأيام أو أسابيع قبل حدوث الموقف الاجتماعي. يمكن أن يجعل القلق الاجتماعي من الصعب عليك الذهاب إلى العمل أو المدرسة والحفاظ على الصداقات، كما يؤدي أيضًا إلى تجنب الشخص للمواقف الاجتماعية.

طرق التغلب على القلق الاجتماعى

1 - تحد نفسك



تحدَّ نفسك بالحضور إلى حفلة، بغض النظر عن مدى رغبتك في التراجع عن ردك. يستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن كلما زادت المواقف الاجتماعية التي تضع نفسك فيها، كلما زاد شعورك بالراحة. إحدى الطرق لإجبار نفسك على الذهاب هي دعوة صديق لك. يمكنه أن يحملك المسئولية ويساعدك في الدخول إذا كنت تفكر في الأمر مرة أخرى.

2 - . مواجهة الأفكار السلبية

ابحث عن الأدلة التي تثبت خطأ أفكارك السلبية. هل افتراضك مبني على الحقيقة، أم أنك تفترض ما قد يفكر فيه الآخرون؟ هل ستفكر بنفس الشيء عن شخص آخر إذا انقلبت الأمور؟ ستحتاج بعد ذلك إلى استبدال هذه الأفكار بأفكار إيجابية أو محايدة مثل "سأجري محادثات مثيرة للاهتمام مع أشخاص جدد".

3. تحديد المحفزاتقد يكون من المفيد تحديد العوامل التي تسبب لك القلق الاجتماعي للمساعدة في علاجه. تشمل العوامل الشائعة ما يلي:



الأكل أو الشرب أمام الناس

الذهاب إلى مقابلات العمل

لقاء أشخاص جدد

التحدث أمام الجمهور

استخدام المراحيض العامة

حاول أن تتابع الأوقات التي تشعر فيها بالقلق. دوِّن الموقف، بما في ذلك ما كنت تفعله، وأين كنت، وأعراضك. يمكنك معالجة القلق الاجتماعي بشكل أفضل عندما تعرف ما الذي يسبب أعراضك.

4. التعرف على أشخاص جدد



إن التحدث إلى شخصين فقط تعرفهما بالفعل لا يعالج القلق الاجتماعي. ليس عليك أن تقدم نفسك لكل من يحضر الحفلة، ولكن قد يساعدك أن تتوسع وتتعرف على أشخاص جدد. .

5. التخطيط المسبق



قد تشعر بالذعر بسبب عدم وجود شخص تتحدث إليه في حدث ما أو عدم القدرة على إجراء محادثة. احضر معك مجموعة من المواضيع التي تشعر بالراحة في التحدث عنها. قد تتحدث عن آخر فيلم شاهدته أو الكتاب الذي قرأته.

هناك فكرة أخرى وهي التدرب على بعض السطور التمهيدية أمام المرآة أو مع صديق قبل الحفلة. سيساعدك هذا على تكوين فكرة عن كيفية بدء المحادثة. اطرح الأسئلة عندما تكون في شك أثناء الحفلة. تحدث إلى الأشخاص عن أنفسهم أو اسألهم عن كيفية معرفتهم بالمضيف.

6. تواصل مع الآخرين للحصول على الدعم



قد تشعر بأنك أقل وحدة في خوفك إذا تحدثت مع الآخرين عنه. تواصل مع الأصدقاء والعائلة الموثوق بهم، الذين يمكنهم مساعدتك في إعادة صياغة أفكارك السلبية وتقديم التعاطف والدعم.