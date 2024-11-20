شكرا لقرائتكم خبر عن الانسداد الرئوي المزمن.. الأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

مرض الانسداد الرئوي المزمن هو حالة رئوية ناجمة عن تلف الرئتين، يؤدي هذا التلف إلى تورم وتهيج داخل مجاري الهواء مما يحد من تدفق الهواء إلى داخل وخارج الرئتين، نتناول فى السطور التالية كل ما يتعلق بمرض الانسداد الرئوي، بحسب موقع تايمز ناو.

وبحسب منظمة الصحة العالمية (WHO) فإن مرض الانسداد الرئوي المزمن يسمى أحيانًا انتفاخ الرئة أو التهاب الشعب الهوائية المزمن. وفي الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن، يمكن أن تتلف الرئتين أو تسد بالبلغم.

قد يعاني الشخص من نوبات الانسداد الرئوي المزمن والتي تُعرف أيضًا باسم التفاقم، هذه هي النوبات التي تتفاقم فيها أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن فجأة إلى ما هو أبعد من مستواها المعتاد من الشدة.

يمكن أن تحدث النوبات بسبب عدوى الجهاز التنفسي، أو تلوث الهواء، أو الطقس القاسي، أو التعرض لمهيجات الرئة مثل الدخان أو الروائح القوية.

يمكن أن تؤثر هذه النوبات بشكل كبير على جودة حياة الشخص وقد يحتاج إلى عناية طبية عاجلة.

أعراض تفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن

ـ ضيق التنفس أو الصفير.

ـ التعب.

ـ الحمى.

ـ حكة في الحلق أو علامات أخرى لنزلات البرد.

ـ السعال المخاطي أكثر من المعتاد، أو يتحول إلى اللون الأخضر أو البني أو الدموي.

ـ تورم الكاحلين.

ـ الارتباك.

ـ النعاس غير المعتاد.

محفزات تفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن

ـ الضباب الدخاني وأنواع أخرى من تلوث الهواء

ـ دخان السجائر.

ـ الأبخرة القوية من العطور والمنتجات المعطرة الأخرى.

ـ الهواء البارد أو الهواء الساخن والرطب.

ـ الحشائش وحبوب اللقاح الأخرى التي تسبب الحساسية.

الوقاية من نوبات مرض الانسداد الرئوي المزمن

-تجنب التهابات الجهاز التنفسي

-احرص على تلقي لقاحات الأنفلونزا والالتهاب الرئوي للحد من خطر الإصابة بالعدوى التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المرض.

-مارس النظافة الجيدة مثل غسل اليدين بانتظام وتجنب الاتصال الوثيق بالأفراد المرضى.

-اتبع تعليمات طبيبك بشأن الأدوية مثل موسعات الشعب الهوائية .

-يمكن أن يساعد الاستخدام السليم لأجهزة الاستنشاق في إبقاء مجاري الهواء مفتوحة وتقليل الالتهاب.

-التدخين هو السبب الرئيسي لتفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن. يمكن أن يساعد تجنب السجائر والتعرض للتدخين السلبي في منع المزيد من تلف الرئة وتقليل تكرار التفاقم.

-حدد المحفزات وتجنبها

تشمل المحفزات الشائعة تلوث الهواء ومسببات الحساسية ودرجات الحرارة العالية. راقب توقعات جودة الهواء واستخدم جهاز تنقية الهواء وارتد قناعًا عند الضرورة.

-يدعم النظام الغذائي المتوازن الغني بالفواكه والخضراوات والبروتين الخالي من الدهون جهاز المناعة، وبالتالي، يحسن قدرتك على مكافحة العدوى التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن.

-تساعد التمارين المنتظمة مثل المشي أو ممارسة اليوجا الخفيفة على تقوية عضلات الجهاز التنفسي، ولكن يجب تجنب الإجهاد المفرط.

-يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تفاقم صعوبات التنفس. -مارس تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليقظة للبقاء هادئًا أثناء النوبات المحتملة.

-يساعد الترطيب الكافي على ترقيق المخاط، وبالتالي تسهيل تنظيف مجاري الهواء ومنع الانسدادات.

