شكرا لقرائتكم خبر عن أوبئة ظهرت مجدداً فى 2024.. شلل الأطفال يهدد غزة والان مع تفاصيل الخبر

شلل الأطفال يعد من الأوبئة السابقة التى عانى منها العالم، وبعد ظهوره فى غزة بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلى على غزة، وخلال التقرير التالى نتعرف على كل ما يخض هذا الوباء السابق.

ما هو شلل الأطفال ؟

أكدت الدكتورة لمياء خيرى استشارى الأطفال وسكر الأطفال، أن شلل الأطفال مرض يسببه فيروس يؤثر بشكل رئيسى على الحبل النخاعى أو جذع المخ، وقد يتسبب فى التعرض لعدم القدرة على تحريك بعض أطراف الجسم، كما يزيد من فرص التعرض لصعوبة فى التنفس، وقد يسبب الوفاة فى بعض الأحيان.

وأشارت إلى أنه تتشابه مؤشرات مرض شلل الأطفال وأعراضه مع أمراض فيروسية أخرى تؤثر فى الجهاز العصبى.

وأضافت أن انخفاض عدد الحالات المكتشفة حول العالم فى السنوات الأخيرة، وقضى على الفيروس الطبيعى فى معظم بلدان العالم وبالرغم من ذلك، لا يزال فيروس شلل الأطفال ينتشر فى المناطق التى تنخفض فيها معدلات التحصين أى اللقاح.

كيف ينتقل شلل الأطفال؟

يتم نقل فيروس شلل الأطفال عن طريق البراز أو الرذاذ الناتج عن العطس أو السعال، وينتقل الفيروس من شخص آخر عن طريق الفم، ويمكن أن ينتشر إذا لم يغسل الأشخاص أيديهم بعد السعال أو استخدام المرحاض أو قبل تناول الطعام.

ما هو سبب ظهور شلل الأطفال فى غزة؟

السبب الأساسى فى ظهور شلل الأطفال فى غزة يرجع إلى تلوث المياه بالبراز الحامل لفيروس شلل الأطفال، وأوصت بضرورة التطعيم لأنه هو الطريقة الأكثر فاعلية للوقاية من مرض شلل الأطفال.

دور منظمة الصحة العالمية فى حماية غزة من شلل الأطفال؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 500 ألف طفل حصلوا على تطعيم شلل الأطفال فى قطاع غزة فى المرحلة الأخيرة من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال فى ظل ظروف تبعث على اليأس، مشيدة بدور الأونروا فى تقديم المساعدات وأنه لا يمكن أن تكلل أعمال المنظمة بنجاح بدونهم.