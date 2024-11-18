شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد على خفض مستويات السكر فى الدم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تتميز بعض الأطعمة بقدرتها على خفض مستويات السكر في الدم، لذا تعتبر هذه الأطعمة بمثابة أدوية لمرضى السكر، حيث تتميز بقدرتها الهائلة على خفض مستويات السكر في الدم، وذلك وفقاً لمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الأطعمة التي تخفض مستويات السكر في الدم:



1- القرفةأثبتت القرفة أنها تقلل من مؤشر كتلة الجسم لدى العديد من مرضى السكري، وهى غنية أيضًا بالعناصر الغذائية المختلفة و إضافة مفيدة للنظام الغذائي، قد تقلل القرفة من مستويات الدهون في الجسم وتقليل نسبة السكر في الدم.مصدر كبير لمركبات الفلافونويد، مضاد للأكسدة معروف بقدرته على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. كما أنها وفيرة في مركبات تسمى السكريات، ثبت أيضًا أن السكريات المتعددة تقلل نسبة السكر في الدم.غالبًا ما يتم تشجيع الأطعمة المخمرة الغنية بالبروبيوتيك عند محاولة خفض مستويات السكر المرتفعة في الدم، الزبادى هو أحد الوجبات الخفيفة الأكثر شيوعًا وهو متوفر بسهولة.4- البقولياتالبقوليات هي مجموعة غذائية تشمل جميع أنواع العدس والفاصوليا والحمص وما إلى ذلك ، فهي غنية بالألياف القابلة للذوبان، تساعد الألياف القابلة للذوبان في إبطاء عملية الهضم، تساعد هذه العملية في المقابل على إدارة ارتفاع مستوى السكر في الدم الذي يحدث بعد الوجبات.5- البذورتعد البذور إضافة أحدث إلى قائمة الأطعمة الخارقة. البذور مثل بذور اليقطين وبذور الكتان وبذور الشيا وغيرها وفيرة في العديد من العناصر الغذائية، كما أنها غنية بالألياف ومضادات الأكسدة مما يجعلها إضافة رائعة للوجبات الغذائية للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم.6- الحبوب الكاملةالحبوب الكاملة غنية بالألياف القابلة للذوبان، يمكن أن تؤدي إضافة الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والقمح الكامل، وما إلى ذلك إلى نظامك الغذائي إلى خفض نسبة السكر في الدم بشكل كبير. كما أنها متعددة الاستخدامات للطهي ويمكن تناولها يوميًا.