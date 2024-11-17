شكرا لقرائتكم خبر عن البصل والثوم وأطعمة أخرى مضادات حيوية طبيعية لحمايتك من أمراض الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

في ظل تقلبات الطقس الشديدة، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، فالنهار حر والليل بارد، وهذا الأمر يتسبب في ضعف الجهاز المناعي، وتزداد فرص الإصابة بالعدوى، وهناك العديد من الأطعمة الصحية التي تقوي المناعة ومن أبرزها البصل.

ووفقًا لتقارير طبيبة نشرت في موقع "time of india" و"motherearthliving"، سنتعرف عليها:

البصل

يحتوي البصل على نسبة عالية من الكيرسيتين، التي تعبتبر نوع من مضادات الأكسدة القوية التي لها خصائص مضادة للالتهابات وللفيروسات، ولذا يعتبر مضاد حيوي طبيعي يقوي المناعة ويحميك من العدوي بأشكلها المختلفة.

كما أن البصل يساهم في علاج السعال عن طريق وضع الماء مع العسل وشرائح البصل وتناول المشروب 3 مرات في اليوم.

ووما لا شك فيه فالبصل علاج فعال في تنظيم ضغط الدم، والكولسترول، وعلاج البلغم والتهاب الأنف والحنجرة، والتخلص من البلغم في الصدر.

الثوم

يعتبر مقوي مناعة فعال ضد العدوي المختلفة، وهذا يجعله خيارا غذائي رائع للحماية من الأمراض الخاصة بفصل الشتاء، فهو غني بالمركبات التي تحتوي على الكبريت مثل الأليسين، وله خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للبكتيريا تعزز المناعة وتحميك من الأمراض.

ويتم إستخدام الثوم عن طريق تقطيع فص وتناوله مع الماء، فهذا يحميك من العدوي، وأيضا ينظم ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول، ويحد من الإصابة بالعدوي الفيروسية.

القرنبيط

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، ولذا فهو من الأطعمة الرائعة لتاناوله خلال تقلبات الطقس للحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة، وخاصة المرتبطة بالعدوي الفيروسية.

الزبادي

غني بالبروبيوتيك ويمكن أن يساعد في دعم وظيفة المناعة من خلال تعزيز التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء، ويعمل علي بناء حاجز في المعدة يحمي من الأمراض والفيروسات المختلفة.

الزنجبيل

وضعه في الطعام أثناء الطهي، وأيضا تناوله كمشروب صحي، ويعد من الحيل الجيدة التي تحميك من الإصابة بالعدوي المختلفة المرتبطة بتقلبات الطقس، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي.