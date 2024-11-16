شكرا لقرائتكم خبر عن شهر التوعية بسرطان الرئة.. التدخين السلبي يزيد خطر الإصابة.. اعرف طرق الحماية والان مع تفاصيل الخبر

سرطان الرئة السبب الرئيسي لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم، وأحد أسباب الإصابة بسرطان الرئة هو التدخين السلبي الذى ينتج عن الاستنشاق اللا إرادي لدخان سجائر الآخرين، ما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى غير المدخنين، وفي هذا التقرير نتعرف على نصائح لحماية نفسك من مخاطر الإصابة بسرطان الرئة بسبب التدخين السلبي، خاصة أن هناك أكثر من 2.2 مليون حالة جديدة من سرطان الرئة في عام 2020 على مستوى العالم، إلى جانب ذلك، تسبب سرطان الرئة في وفاة ما يقرب من 1.8 مليون شخص وهو ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم.

وأكد الخبراء أن التدخين هو أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الرئة، حيث يحتوي الدخان على أكثر من 7000 مادة كيميائية، بما في ذلك 70 مادة مسرطنة معروفة، مثل البنزين والفورمالديهايد والزرنيخ، عند استنشاقها، يمكن لهذه السموم أن تلحق الضرر بالخلايا المبطنة للرئتين ما قد يؤدي إلى حدوث طفرات ونمو سرطاني.

تشير الدراسات إلى أن غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي في المنزل أو العمل لديهم خطر أعلى بنسبة 20-30% للإصابة بسرطان الرئة مقارنة بمن لم يتعرضوا له.

يزيد التعرض المطول للتدخين السلبي من هذا الخطر حيث إن حتى اللقاءات القصيرة يمكن أن تؤدي إلى تغييرات خلوية في أنسجة الرئة.

كما أن الأطفال والبالغين الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي أو الجهاز التنفسي معرضون للخطر بشكل كبير. لذلك، من المهم تقليل التعرض للتدخين السلبي ويمكن القيام بذلك من خلال حظر التدخين في الأماكن العامة وبرامج الإقلاع عن التدخين، يمكن أن يساعد هذا أيضًا في تقليل حالات سرطان الرئة بين غير المدخنين.

إليك بعض النصائح لحماية نفسك تجنب مناطق التدخين

حاول تجنب الأماكن التي يكون التدخين فيها شائعًا مثل بعض المناطق الخارجية أو مناطق التدخين. إذا أمكن، اختر مناطق خالية من التدخين لتناول الطعام والتسوق والترفيه لتقليل التعرض.

منزل خالٍ من التدخين

ضع قاعدة صارمة بعدم التدخين في منزلك لمنع بقاء الدخان السلبي في الداخل حيث يمكن أن يلتصق بالأسطح والأقمشة، اطلب بأدب من الزوار الامتناع عن التدخين في الداخل.

اختر وسائل النقل الخالية من التدخين

إذا كنت تستخدم وسائل النقل العامة أو المشتركة، فاختر وسائل النقل الخالية من التدخين كلما أمكن ذلك. تجنب الركوب في المركبات التي يدخن فيها الآخرون، حيث تحبس المساحة الضيقة الدخان.

قم بتثقيف الأطفال والأسرة

قم بتعليم أفراد الأسرة عن مخاطر التدخين السلبي وشجعهم على تجنب التعرض للتدخين السلبي في الأماكن العامة أو الاجتماعية.

الحدود مع المدخنين

أخبر الأصدقاء والعائلة والزملاء المدخنين بأدب باختيارك لتجنب التدخين السلبي، اطلب منهم التدخين في الخارج أو على مسافة إذا كنت قريبًا.