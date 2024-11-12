شكرا لقرائتكم خبر عن اكتئاب الشتاء.. اعرف الأعراض والأسباب وحيل بسيطة للتخلص منه والان مع تفاصيل الخبر

تقلبات الطقس أو التغييرات الموسمية مع نهاية فصل الصيف واقتراب الشتاء لا تؤثر على صحتنا البدنية فحسب، بل إنها أيضًا تؤثر على الصحة العقلية، حيث يُعرف باسم اكتئاب الشتاء، ولكن يمكن بمجموعة من الحيل البسيطة التخلص من هذه المشاعر السلبية حتى لا تتداخل مع حياتنا، وهو ما يوضحه تقرير موقع "WEBMD".

ما هو اكتئاب الشتاء؟

ربما لاحظت تغيرات كبيرة في حالتك المزاجية وسلوكك عندما تتغير الفصول، إذا لاحظت ذلك، فقد تكون تعاني من اضطراب عاطفي موسمي المعروف باسم (SAD)، وفي معظم الحالات، تبدأ أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي في أواخر الخريف أو أوائل الشتاء وتختفي خلال الربيع والصيف، والمعروفة باسم الاضطراب العاطفي الموسمي الشتوي أو اكتئاب الشتاء.

ويحدث هذا خلال فصول معينة من العام، غالبًا في الخريف أو الشتاء، ويُعتقد أن الأيام الأقصر وقلة ضوء النهار قد تؤدي إلى حدوث تغير كيميائي في الدماغ يؤدي إلى ظهور أعراض الاكتئاب، ويمكن أن يساعد العلاج بالضوء ومضادات الاكتئاب في علاج الاضطراب العاطفي الموسمي.

لا يقتصر الأمر على الاكتئاب، بل يحدث القلق الموسمي عندما يؤثر تغير الطقس على الصحة العقلية للشخص، وبالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن يتسبب فصل الشتاء في زيادة أعراض القلق بسبب انخفاض ضوء الشمس وانخفاض درجات الحرارة.

فيما يلى.. أعراض اكتئاب الشتاء أو الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD):

- انخفاض الحالة المزاجية بشكل مستمر، والشعور باليأس، والذنب، وانعدام القيمة، أو اليأس.

- النوم أكثر من المعتاد، أو صعوبة الاستيقاظ في الصباح، أو النعاس أثناء النهار.

- زيادة في الشهية لتناول الطعام، خاصة الكربوهيدرات والحلويات، ما قد يترتب عليه زيادة فى الوزن.

- انخفاض الطاقة، حيث تشعر بالخمول أو نقص الطاقة، أو الشعور بالتعب على الرغم من النوم الجيد.

- فقدان الاهتمام أو المتعة في الأنشطة التي تستمتع بها عادةً.

- الانسحاب الاجتماعى، حيث تصبح أقل اجتماعية أو أكثر حساسية للرفض.

- صعوبة في التركيز أو تباطؤ التفكير.

ويمكن أن تكون أعراض مثل التهيج والبكاء بدون سبب وظهور المشكلات الجسدية مثل الصداع أو أفكار الموت أو الانتحار أيضًا مؤشرات على اكتئاب الشتاء، ومع ذلك، يختلف الاكتئاب الموسمي عن "كآبة العطلة" لأنه مرتبط بتغيرات ساعات النهار وليس التقويم، وتبدأ الأعراض عادة في الخريف وتستمر طوال الشتاء، وتتحسن في فصل الربيع.

فيما يلى .. نصائح فعالة لمحاربة اكتئاب الشتاء أو الاكتئاب الموسمي

- حاول الحصول على أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس الطبيعي، وخاصة في وقت مبكر من اليوم، ويمكنك الذهاب للمشي، أو الجلوس بجوار النافذة.

- ممارسة الرياضة بانتظام تساعدك في تخفيف أعراض مثل التوتر والقلق، اللذين يمكن أن يُزيدا من أعراض الاكتئاب.

- اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا، وتجنب الإفراط في تناول الكربوهيدرات.

- اقضِ بعض الوقت مع الآخرين، من أفراد العائلة والأصدقاء، أو تحدث إلى شخص تثق به.

- حدد أهدافًا واقعية وقسمها إلى مهام أصغر، وحدد الأولويات، من أجل القدرة على إنجازها بما يحسن حالتك المزاجية ويحفزك على القيام بالمزيد.

- كُن صبورًا، سيساعدك ذلك على تحسين حالتك المزاجية.

- راجع أخصائي الصحة العقلي، إذا لم تختف أعراض الاكتئاب والحزن أو تداخل ذلك مع حياتك اليومية بشكل كبير وأثر سلبًا عليها.