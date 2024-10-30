استشاري: النيكوتين مسبب قوي لجلطات القلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قال استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إن الاستمرار على ظروف النيكوتين لفترات “طويلة” يعرّض الشباب لجلطات القلب.

وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس: النيكوتين هو مسبب قوي للجلطات حيث يسبب جرحاً لبطانة الشريان التاجي ثم يحفز الصفائح الدموية والكلسترول على الترسب في تلك المنطقة..ولكن من الممكن استخدامها “مؤقتاً” كمرحلة انتقالية للإقلاع عن التدخين نهائياً.

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