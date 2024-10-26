استشاري: الساعات الذكية ليست دقيقة في قياس الضغط والطريقة التقليدية هي الأنسب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Oplus_131072

قال استشاري أمراض القلب د. خالد النمر، إن الساعات الذكية ليست دقيقة في قياس الضغط والطريقة التقليدية هي الأنسب في تشخيص حالات الضغط.

وأضاف في تصريحات للإخبارية، أن الطريقة التقليدية في تشخيص حالات الضغط هي الطريقة الصحيحة.

وتتمتع الساعة الذكية بالتنقية التي تمكنها من قياس ضغط الدم لمن يرتديها باستخدام وظيفة تسمى تحليل موجة النبض التي تشغل مستشعر معدل ضربات القلب.

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