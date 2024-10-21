بمناسبة افتتاح أول أكاديمية للسنوكر في موسم الرياض: كيف تجعلين بطلاً في هذه اللعبة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:27 صباحاً - ما زال موسم الرياض بنسخته الخامسة يبهرنا بفعالياته المتجددة المتميزة؛ فقد افتتح قبل أيام وبقيادة المهندس فيصل بافرط، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، أكاديمية جديدة هي واحدة من أهم إنجازات موسم الرياض، وهي الأولى من نوعها في العالم، وتُعرف هذه الأكاديمية باسم" أكاديمية روني أوسوليفان للسنوكر"، وذلك في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وهي أشهر وأهم مناطق موسم الرياض.

يأتي الحديث عن لعبة السنوكر العالمية التي تمتلك عشاقاً لها في جميع أنحاء العالم بوصفه فرصة لعشاق هذه اللعبة في المملكة وتوفير منصة رئيسية لهم وإتاحة الفرصة لتطوير موهبتهم ومهاراتهم فيها، وكذلك إتاحة الفرصة لعشاقها للمشاركة في بطولات محلية وعالمية، حيث افتتح الأكاديمية البطل العالمي في لعبة السنوكر "روني أوسوليفات"، ولذلك تقدم لك "الخليج 365 وطفلك" معلومات مهمة بمناسبة افتتاح أول أكاديمية للسنوكر في موسم الرياض؛ حيث يمكنك أن تعرفي طفلك لعبة السنوكر؛ لكي يصبح بطلاً فيها من حيث أصلها وقوانينها وأبطالها في الآتي.

أهداف افتتاح أول أكاديمية للسنوكر في المملكة

لعبة السنوكر

لاحظي أن افتتاح أول أكاديمية للسنوكر في المملكة يهدف إلى تقديم الدعم الحقيقي والفعال لمواهب الفتيان والشباب الذين يحبون هذه اللعبة ويريدون أن ينموا موهبتهم فيها، كما تتيح هذه الأكاديمية الفرصة للفتيان والشباب لتعلم أصول اللعبة وتطوير المهارات السابقة لديهم ضمن بيئة احترافية متكاملة.

اعلمي أن تدشين أكاديمية خاصة بلعبة السنوكر في المملكة يعمل على تأهيل المواهب من أبناء الوطن للمشاركة في بطولات محلية وعالمية خاصة باللعبة؛ لكي ينافسوا على رفع اسم السعودية عالياً ضمن رفع اسمها في مجالات عدة، وذلك من خلال تأهيل لاعيبن جدد من الجيل الجديد.

عرفي طفلك أن الاهتمام بهذه اللعبة يأتي من باب المساعدة في تعزيز نشر لعبة السنوكر في المملكة، خاصة في إطار مساهمة اللاعب العالمي "روني أوسوليفان" في تأهيل اللاعب السعودي وفق معايير دولية محددة.

عرفي طفلك رياضة السكونر

أخبري طفلك أن لعبة رياضة السنوكر، ويُطلق عليها اسم البلياردو الإنجليزي؛ تُعد واحدة من أوسع أنواع لعبة البلياردو انتشاراً حول العالم حيث تعتمد هذه اللعبة على التكتيك الرفيع، وقد كانت في القديم مقتصرة على الأثرياء، ولا يوجد تاريخ وأصل محدد لهذه اللعبة، حيث يدعي الفرنسيون والبريطانيون وكذلك الألمانيون أنهم هم المبتكرون لها، ولكن بعض الأساطير ترجع أصل اللعبة إلى الصين، وأنها قد ظهرت في الصين قبل أن تعرفها أوروبا بكثير.

قومي بلفت نظر طفلك أنه يتم تخصيص عصا صغيرة لكي يلعب بها السنوكر تُعرف باسم "الأستيكا"، أما الكرات المستخدمة في اللعب فهي تختلف عن الكرات التي نراها خلال لعب البلياردو؛ حيث إنها تكون عبارة عن كرات صغيرة قليلاً، ويبلع عدد هذه الكرات 22 كرة مختلفة الألوان، ويكون من بينها خمس عشرة كرة حمراء اللون، وكرة واحدة من باقي الألوان التي يتم ترتيبها على شكل مثلت خشبي متعارف على أبعاده عالمياً، وهذه الألوان تكون خضراء وصفراء وبنية وزهرية وبيضاء وسوداء وزرقاء.

اشرحي لطفلك طريقة احتساب النقاط لمعرفة نتائج اللعب والفريق أو الشخص الفائز، حيث يكون لكل لون من كرات اللعب عدد مخصص من النقاط؛ فمثلاً الكرات الحمراء يتم احتساب لكل كرة نقطة، والكرة الزرقاء يتم احتساب خمس نقاط في حال دخولها في الجيب، والكرة الزهرية يتم احتساب ست نقاط، والكرة الصفراء بنقطتين، والكرة السوداء تُحتسب بسبع نقاط في حال دخولها في الجيب.

قومي بوصف طاولة لعبة السنوكر، وأن هذه الطاولة تكون مختلفه قليلاً من حيث الحجم -مثلاً- عن طاولات الألعاب الأخرى من أنواع لعبة البلياردو؛ فالطاولة تكون على شكل مستطيل ولها ستة من الجيوب الموزعة على كامل الطاولة بحيث يكون أربعة منها على الزوايا وجيبان يكونان على أطراف منتصف الطاولة.

وضحي لطفلك أن لاعبي لعبة السنوكر يجب أن يتميزوا بصفات خاصة في حال كانت اللعبة لافتة بالنسبة لهم؛ حيث يجب أن يتميزوا بقدرة كبيرة على التركيز ودقة الحركة والتفكير والتكتيك، وذلك من أجل تسجيل أكبر عدد من التقاط ودون الوقوع في الأخطاء، وعدد لاعبي اللعبة يكون اثنين أو أربعة لاعبين، ويتم تحديد الفريق الفائز حسب عدد النقاط التي يتم تسجيلها وحسب الكرات التي أُسقطت في الجيوب الستة.

نصائح عامة لكي يصبح طفلك بطلاً رياضياً

طفل يلعب السنوكر

اهتمي بتنظيم وترتيب وقت وجدول طفلك اليومي بحيث لا يخصص الطفل كل وقته للدراسة ومراجعة الدروس والمذاكرة، فمثلما يجب أن يكون هناك وقت لكي يذاكر دروسه ويحصل على أعلى الدرجات الدراسية، فهناك وقت للترفيه عن الروح، ويمكن أن ينظم طفلك وقته بمساعدتك بحيث يعود -مثلاً- من المدرسة؛ لكي يتناول طعام الغداء، ويخصص لنوم بعد الظهر ساعة للقيلولة من أجل الراحة، وبعد أن يقوم بحل الواجبات المدرسية يبدأ الطفل في ممارسة رياضته التي يفضلها ويحبها والتي لن يتفوق بها دون أن ينميها منذ صغره سواء بالذهاب للتدريب في النادي أو الملعب أو حتى باحة المنزل.

شجعي طفلك ولا تقللي من قيمته وما يبذله من جهد، وخاطبيه بألقاب محببة ومشجعة مثل أن تقولي له "أنت بطل"، وغيرها من المسميات التي تبث روح الشجاعة والعزيمة لديه، واهتمي بتعليق ما يحصل عليه من جوائز وتكريمات وشهادات تقدير أو ميداليات رياضية في أماكن بارزة وظاهرة في البيت، وقدميها بفرح وسعادة للأقارب والأصحاب عندما يأتون لزيارتك؛ لكي يستمر الطفل في هذا التفوق في رياضته المحببة والمفضلة ويصبح بطلاً ونجماً في مستقبله.

اهتمي بتغذية طفلك تغذية صحية متوازنة وسليمة، وقدمي له الطعام الصحي الطازج مثل العصائر الطبيعية والفواكه الموسمية والخضروات على شكل طبق سلطة يومي، واحرصي على تقديم البروتين كونه مصدراً مهماً من مصادر التغذية الذي ينمي العضلات عند الإنسان، وذلك بشكل يومي وعلى شكل بيض مقلي أو مسلوق وقطع من الدجاج المخلي من الجلد والمشوي -مثلاً.

احرصي على أن ينام الطفل ساعات كافية ومشبعة من النوم الليلي الصحي المتواصل؛ لأن نوم الطفل خلال الليل ولساعات متواصلة في حدود ثماني ساعات يؤدي لنمو جسمه بشكل صحي وسليم ودون أمراض، ويؤدي إلى أن يزداد طول الطفل حسب المعدلات المعروفة الخاصة بالنمو الطبيعي، وحيث إن معظم هرمونات نمو أجسام الأطفال يتم إفرازها وتنشط خلال الليل ولا يمكن استبدال نوم الليل بنوم النهار على الإطلاق.

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