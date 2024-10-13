إطلالة مفاجئة لـ كيت ميدلتون مع الأمير ويليام بعد انتهاء رحلة علاجها

في ظهور مفاجئ لها فاجأت الأميرة كيت ميدلتون محبيها بظهورها الأول مع الأمير ويليام بعد انتهاءها من مرحلة العلاج الكيماوي.

قامت أميرة ويلز اليوم ١٠ أكتوبر بعمل زيارة مفاجئة بصحبة زوجها الأمير ويليام لمنطقة ساوث بورت والتي كان من المقرر ان يقوم بها الأمير وحده ثم قررت ميدلتون مصاحبته. ويعد هذا هو الظهور الثاني للأميرة بعد إنهاءها لمرحلة العلاج الكيماوي إثر إصابتها بمرض السرطان.

وقد كان ظهورها الأول في شهر سبتمبر الماضي لذهابها للكنيسة لحضور قداس الأحد وكان برفقتها الأمير ويليام بمصاحبة الملك تشارلز والملكة كاميلا.

زياره لمواساة أسر حادث الطعن الجماعي

وقد جاءت هذه الزيارة لمواساة أسر ضحايا عملية الطعن الجماعي التي وقعت في التاسع والعشرين من شهر يوليو للعام الحالي، والتي راح ضحيتها ٣ أطفال( ست سنوات وسبع سنوات وتسع سنوات) وأسفرت عن إصابة ١٠ أطفال آخرون خلال وجودهم في استديو لتعليم الرقص.

وقد قامت ميدلتون ووليم بمقابلة أهالي الضحايا بشكل شخصي وخاص، بالإضافة لمقابلة معلمتهم التي أصيبت هي الأخرى في الهجوم جراء محاولتها لحماية الأطفال.

وفي تعليق سابق بعد الحادث، نشرت الأميره على الصفحه الرسميه الخاصه بها وبالأمير ويليام قائله: نحن كأباء لا نستطيع حتى ان نتخيل ماذا يشعر الأن عائلة واصدقاء ومحبي الضحايا.

وأعقب هذه الزياره زيارتهم لمركز المجتمع المحلي لمقابلة المسئولين فيه والذين كانوا أول من تعامل مع الحادث وقت حدوثه، كما قابلوا مسئولي الصحه النفسيه الذين يقومون بتقديم الدعم النفسي للعاملين بالمركز بعد تعرضهم للتعامل مع هذا الحادث البشع. وتزامنت مقابلتهم مع اليوم العالمي للصحه النفسيه في رغبه من الأمير والأميره للتعبير عن مدى تأثرهم بما يمر به كلا من أهالي الضحايا او مقدمي خدمات الشرطه والأسعاف اللذين تعاملوا مع الحادث فور حدوثه.

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