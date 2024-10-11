شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أطعمة تساعد على تقليل مستويات الصوديوم المرتفعة فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، فإن جسمك يحتاج إلى التوازن الصحيح بين الصوديوم والبوتاسيوم، حيث يمكن لهذين المعدنين الحيويين أن يؤثران على صحتك ويزيدان من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، والحل البسيط لهذا هو تقليل مستويات الصوديوم، جنبًا إلى جنب مع اتباع نظام غذائى صحى وتغييرات فى نمط الحياة يمكن أن تساعد فى خفض مستويات الصوديوم المرتفعة، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

أطعمة تحتوى على مستويات منخفضة من الصوديوم..

الفواكه

تحتوي الفواكه مثل الموز والبرتقال والفراولة بشكل طبيعي على نسبة منخفضة من الصوديوم ونسبة عالية من البوتاسيوم، حيث يساعد البوتاسيوم على موازنة مستويات الصوديوم في الجسم ويساعد في تعزيز عمل وظائف الكلى بشكل سليم، وهو أمر ضروري لتنظيم إخراج الملح.

الخضراوات الورقية

السبانخ والكرنب والجرجير غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وكلاهم يساعد في مواجهة آثار الصوديوم، ويمكن إضافة هذه الخضراوات الورقية بسهولة إلى السلطات أو العصائر أو الأطباق المطبوخة، مما يجعلها خيارًا متعدد الاستخدامات.

البطاطا والبطاطس

تعد البطاطا والبطاطس من المصادر الممتازة للبوتاسيوم، حيث يُفضل غليها بقشرتها لتعظيم فوائدها الغذائية، ويمكن أن تساعد البطاطس في التخلص من الصوديوم الزائد مع توفير العناصر الغذائية الأساسية.

الخيار

الخيار منعش ومرطب ومنخفض الصوديوم، ويمكن أن يساعد محتواه العالى من الماء فى طرد الصوديوم الزائد من الجسم، وإضافته إلى السلطات أو العصائر أو كوجبة خفيفة مقرمشة.

الثوم

لا يضيف الثوم نكهة إلى أطباقك فحسب، بل ثبت أيضًا أنه يساعد فى خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الصوديوم، ويمكن أن يوفر دمج الثوم الطازج في وجباتك فوائد صحية ومذاقًا لذيذًا.

البنجر

البنجر غنى بالنترات، والتى يمكن أن تساعد فى تحسين تدفق وخفض ضغط الدم، حيث إن حلاوته الطبيعية تجعله إضافة رائعة للسلطات أو العصائر، ويمكن أن يساعد أيضًا في طرد الصوديوم الزائد.

الطماطم

تعد الطماطم مصدرًا ممتازًا آخر للبوتاسيوم ويمكن تناولها طازجة أو مطبوخة أو في الصلصات، كما يدعم محتواها العالي من مضادات الأكسدة صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام مع المساعدة في موازنة مستويات الصوديوم.

الفاصوليا والبقوليات

تحتوى الفاصوليا والعدس والحمص من البقوليات على نسبة عالية من الألياف والبوتاسيوم، ما يجعلها فعالة في تقليل مستويات الصوديوم، ويمكن إضافة هذه الأطعمة متعددة الاستخدامات إلى الشوربة أو السلطات أو تقديمها كأطباق جانبية، مما يعزز صحة القلب والهضم.

الزبادى

لا يعد الزبادى قليل الدسم مصدرًا جيدًا للكالسيوم والبروتين فحسب، بل يحتوى أيضًا على البوتاسيوم، ويمكن أن يساعد فى تعزيز صحة الأمعاء، كما تدعم خصائصه الحيوية صحة الجهاز الهضمى بشكل عام، وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة مستويات الصوديوم.