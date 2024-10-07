شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة وإجابات عن تقنية microRNA.. موضوع جائزة نوبل للطب والان مع تفاصيل الخبر

بعد أن أعلنت الأكاديمية السويدية، الفائزين بجائزة نوبل في مجال الطب لعام 2024، وهما فيكتور إمبروس وجارى رفوفكون، حيث نجحا في اكتشاف تقنية microRNA وهي آلية أساسية لتنظيم الجينات، وتساعد في اكتشاف الأمراض وعلاجها، في هذا التقرير نتعرف على تقنية microRNA، بحسب موقع "تايمز ناو".

س: ما هي تقنية microRNA التي حصل بها فيكتور أمبروس وجاري روفكون على جائزة نوبل في الطب ؟

كشف عمل أمبروس وروفكون عن فئة جديدة من جزيئات الحمض النووي الريبي الصغيرة التي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم نشاط الجينات.

على الرغم من أن جميع الخلايا في أجسامنا لها نفس الجينات، إلا أن أنواعًا مختلفة من الخلايا، مثل خلايا العضلات والأعصاب، تؤدي وظائف مختلفة، ويحدث ذلك بسبب تنظيم الجينات، والذي يسمح للخلايا بتشغيل الجينات التي تحتاجها فقط.

وساعد اكتشاف microRNA عن طريقة جديدة لحدوث هذا التنظيم في الجينات.

من المعروف الآن أن الجينوم البشري يشفر أكثر من ألف microRNA - مما يسلط الضوء على الأهمية الواسعة النطاق لهذه الآلية التنظيمية.

س: كيف يتحكم microRNA في التعبير الجيني؟

وفقًا لبحث أمبروس وروفكون، الذي بدأ في الثمانينيات، يتحكم microRNA في التعبير الجيني بشكل أساسي عن طريق الارتباط بـ mRNA في سيتوبلازم الخلية.

فبدلاً من ترجمته بسرعة إلى بروتين، سيتم تدمير mRNA المحدد وإعادة تدوير مكوناته، أو سيتم الحفاظ عليه وترجمته لاحقًا.

لذا، إذا كان مستوى microRNA معينًا أقل من التعبير (مستواه في الخلية منخفض بشكل غير طبيعي)، فقد يكون البروتين الذي ينظمه عادةً أكثر من التعبير (سيكون مستواه مرتفعًا بشكل غير عادي في الخلية)؛ إذا كان microRNA أكثر من التعبير (مستواه مرتفع بشكل غير عادي)، فسيكون بروتينه أقل من التعبير (سيكون مستواه منخفضًا بشكل غير عادي).