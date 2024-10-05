شكرا لقرائتكم خبر عن تقوى مناعتك وتحميك من السرطان.. 5 فوائد لتناول هذه الفاكهة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

الرمان يعتبر من الفواكه المفضلة لدى معظمنا، وعلى الرغم من العناء في تقشيره واستخراج كل حبة حمراء منه بعناية، إلا أن الجميع يحبون الرمان بسبب نكهته المميزة وقيمته الغذائية العالية، هذه الفاكهة الغنية بالعناصر الغذائية، قد أظهر التحليل الغذائي أن تناول وعاءً واحد (144 جرامًا) من الرمان يحتوي على 93 سعرًا حراريًا، و2.30 جرام من البروتين، و20.88 جرامًا من الكربوهيدرات، و0.14 جرامًا من الدهون، وفيما يلي بعض الأسباب التي تدفعك إلى تناول وعاءً من الرمان يوميًا، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

إدارة ضغط الدم

إذا كنت تعاني من تقلبات أو ارتفاع في ضغط الدم، فاجعل الرمان صديقًا لك، حيث تشير الأبحاث التي أجريت على الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى أن عصير الرمان يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي.

مكافحة العدوى

هل تعاني من المرض باستمرار بسبب ضعف المناعة؟ لقد أثبتت مستخلصات الرمان خصائص قوية مضادة للبكتيريا والفطريات، حيث إن تناول طبق من الرمان يوميًا يحسن من دفاعات الجسم ضد الأمراض ويحافظ على لياقتك وقوتك.

تقوية الذاكرة

لقد ثبت أن تناول عصير الرمان بشكل منتظم لمدة أربعة أسابيع يعمل على تحسين الذاكرة البصرية واللفظية، كما أنه مفيد في علاج ضعف الذاكرة بعد جراحة القلب، ومرض الزهايمر.

تحسين الأداء أثناء التمارين الرياضية

إن تناول طبق من الرمان قبل ممارسة التمارين الرياضية فكرة رائعة، فبفضل محتواه من النترات، يعمل الرمان على تحسين تدفق الدم إلى العضلات عند تناوله قبل 30 دقيقة من ممارسة التمارين الرياضية، مما يعزز الأداء الرياضي، كما يعمل عصير الرمان الغني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة على حماية الدهون في الدم من الأكسدة وقد يمنع تراكم اللويحات في الشرايين، كما وجد أن زيت بذور الرمان يعمل على تحسين معايير الدهون لدى الأفراد الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

الوقاية من السرطان

إن المكونات مثل البوليفينولات الموجودة في الرمان لها تأثيرات مضادة للأكسدة والالتهابات وتكافح السرطان، وخاصة سرطان البروستاتا والرئة، ولها خصائص وقائية كيميائية ضد سرطان الثدى، إن تناول طبق من الرمان كل يوم يمكن أن يوفر مركبات حيوية تقلل الالتهاب وتوفر فوائد في حالات مثل هشاشة العظام عن طريق إصلاح الغضاريف التالفة.

إن دمج الرمان في النظام الغذائي يمكن أن يوفر فوائد صحية عديدة، سواء تم تناوله طازجًا أو كعصير أو رشه على وصفات مختلفة والسلطات.