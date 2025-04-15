شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‏الكويت تجدد رفضها المطلق لاستهداف المرافق الطبية والمدنية في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت وزارة الخارجية الكويتية، الإثنين، تأكيدها ورفضها المطلق لاستهداف المرافق الطبية والمدنية في قطاع غزة، داعيةً المجتمع الدولي -لاسيما مجلس الأمن- إلى الاضطلاع بمسئولياته القانونية والإنسانية تجاه وقف هذه الانتهاكات المتكررة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين وضمان الحماية كاملة للمستشفيات والمنشآت الطبية.

وأعربت "الخارجية" -في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية- عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين ‏للجريمة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه مجددًا مستشفى المعمداني في مدينة غزة، ‏ما أدى إلى تدمير مرافق حيوية داخل المستشفى، بما في ذلك قسم الجراحة ووحدة العناية المركزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقواعد اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المنشآت الصحية والعاملين فيها والمدنيين في أوقات النزاع.