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الخليج اليوم .. قرقاش: عقدة الإخوان تجاه الإمارات ليست سوى عقدة التطرف أمام التسامح

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الخليج اليوم .. قرقاش: عقدة الإخوان تجاه الإمارات ليست سوى عقدة التطرف أمام التسامح

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن عقدة الإخوان تجاه الإمارات ليست سوى عقدة التطرف أمام التسامح، والأيديولوجيا أمام التنمية، والعجز أمام الإنجاز، والفشل أمام النجاح.

 

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "عقدة الإخوان تجاه الإمارات ليست سوى عقدة التطرف أمام التسامح، والأيديولوجيا أمام التنمية، والعجز أمام الإنجاز، والفشل أمام النجاح. قرن من الشعارات لم ينتج إلا الخراب، وما تبقى منهم صدى إعلامي ضعيف وساخط"، مضيفا "المشاريع الناجحة تقاس قيمتها بازدهار المجتمعات وخدمة الشعوب".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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