شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نحو 400 ألف نازح فى غزة منذ استئناف العمليات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المُتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الاثنين، إن نحو 400 ألف فلسطيني نزحوا في قطاع غزة منذ أن استأنفت إسرائيل العمليات العسكرية في 18 مارس.

وأضاف في بيان صادر عنه: "في غزة، تم تهجير الناجين بشكل متكرر وأُجبروا على الانتقال إلى منطقة تتقلص مساحتها باستمرار حيث لا يمكن تلبية احتياجاتهم الأساسية".

يُذكر أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 50,752 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,475 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا تزال طواقم الإسعاف والإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى عدد كبير من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الشوارع.